As escolas estão recebendo mesas de professores, carteiras, armários, mesas para refeitórios, para equipar as escolas - Divulgação

Publicado 28/12/2021 17:30

Itaboraí - O ano nem terminou, mas a Prefeitura de Itaboraí já está programando 2022. É que começaram a chegar os novos mobiliários das 95 unidades escolares da cidade. Nesse final de ano, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) está recebendo mesas de professores, carteiras, armários, mesas para refeitórios, e outros, para equipar as escolas.

Tudo isso para oferecer mais qualidade ao ensino público da cidade, já que as escolas estavam desde 2016 sem realizar novas aquisições no patrimônio. Na última segunda-feira (27/12), a equipe da SEMED esteve bem cedo recepcionando mais 800 conjuntos de mesas que chegaram no galpão da secretaria.

"Estamos recebendo os móveis novos. Agora nossa equipe vai integrá-los ao patrimônio da Prefeitura para que em janeiro eles comecem a ser distribuídos nas escolas. Vamos começar o ano letivo em fevereiro com tudo novo para nossos alunos. E eles terão muito mais novidades", disse o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues.

No dia 07 de fevereiro, quando iniciar o ano letivo de 2022 da rede municipal de Educação, a direção de cada unidade irá organizar a entrega dos novos uniformes e kit escolares com mochila, caderno e estojo para auxiliar na aprendizagem dos estudantes. O ano de 2022 promete para a Educação de Itaboraí.

Resultado e efetivação matrículas 2022

Os responsáveis dos alunos que realizaram pré-matrícula para o ano letivo de 2022 devem ficar atentos. Nos dias 20 e 21 de janeiro sai o resultado e a efetivação das matrículas 2022. Basta acessar o endereço eletrônico www.matricula.itaborai.rj.gov.br

Quem não realizou a pré-matrícula pode ainda se inscrever na 2ª fase de inscrição para pré-matrícula na mesma data. Para as vagas remanescentes nas unidades escolares da Educação Infantil, Pré-Escola, Ensino Fundamental e EJA, a solicitação será a partir do dia 07/02 nas próprias direções das escolas.