Reforma nos pontos de ônibus - Divulgação

Reforma nos pontos de ônibusDivulgação

Publicado 03/01/2022 16:56

Itaboraí - Para facilitar o embarque e desembarque dos usuários do transporte na cidade, a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS), deu início as obras de reforma dos abrigos em pontos de ônibus, levando mais conforto e segurança aos cidadãos em vários bairros.

O serviço teve início na Avenida 22 de Maio e visa reparar as estruturas deterioradas com o tempo devido a falta de manutenção dos últimos anos. Os pontos serão reestruturados, recuperados, receberão limpeza, cobertura, nova pintura e, se necessário, serão substituídos os bancos.

“Fizemos um levantamento sobre as condições dos abrigos de passageiros de ônibus no município e agora, na medida do possível, estamos reformando os locais em condições mais críticas. Estamos com uma equipe trabalhando diariamente. O serviço começa e termina no mesmo dia. Faremos a manutenção de forma gradativa para reparar os abrigos com problemas maiores”, explica o secretário municipal de Transporte, Heitor Baldow.

O intuito é atender com a reforma todos os abrigos da cidade. Das estruturas que estão sendo reformadas, muitas estavam com a cobertura quebrada, estruturas amassadas e pichadas devido a ações de vandalismo. Para que esses locais sejam preservados após a reforma, é necessária a colaboração da população.

“A reforma dos abrigos de passageiros é muito importante para os bairros de Itaboraí, que irá dispor da proteção necessária enquanto aguarda a passagem dos ônibus, e esta sem dúvida é mais uma iniciativa que visa priorizar o bem-estar dos moradores. Diariamente acompanho minha filha para esperar o ônibus, é bom ver que existe a preocupação com os passageiros”, comentou o pedreiro, Carlos da Silva, de 45 anos, morador do bairro Rio Várzea.