Mutirão de serviços públicos chega a Manilha - Divulgação

Mutirão de serviços públicos chega a Manilha Divulgação

Publicado 04/01/2022 18:24

Itaboraí - O distrito de Manilha recebeu, na manhã desta terça-feira (04/01), o primeiro mutirão de serviços públicos de 2022. A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), iniciou uma série de manutenções pelo distrito, principalmente nas regiões de Novo Horizonte e Vila Brasil.

Tradicional na gestão do prefeito Marcelo Delaroli, o mutirão já percorreu diversos pontos do município. Em Manilha, o trabalho começou no principal centro comercial da região, pela Avenida Prefeito Milton Rodrigues da Rocha.

Estão sendo realizados serviços de patrolamento, tapa-buraco, roçado e capina, poda de árvores, varrição, desobstrução de bueiros e retirada de entulho. Além de limpeza e manutenção da rede de esgoto.

“Seguindo as determinações do prefeito Marcelo Delaroli, vamos continuar realizando o mutirão durante esse ano, levando essa ação para mais localidades do nosso município. A cidade viveu anos de abandono e, por isso, vamos seguir trabalhando nas ruas”, destacou o secretário municipal de Serviços Públicos, Uilton Viana Filho.

Moradora há mais de 30 anos de Manilha, a aposentada Maria da Conceição, de 66 anos, conta que a região vivia com descaso há muitos anos. Segundo a moradora, mesmo com diversas solicitações da população, as demandas não eram atendidas.

“Fiquei surpresa com a chegada de tantas máquinas, nunca tínhamos visto isso aqui no bairro. A gente fica muito feliz, porque estávamos esperando há anos por obras de manutenção das ruas. Só tenho a agradecer”, disse a moradora.