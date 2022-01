A primeira turma contou com 16 agentes - Divulgação

A primeira turma contou com 16 agentesDivulgação

Publicado 05/01/2022 17:13 | Atualizado 05/01/2022 17:13

Itaboraí - Com o objetivo de preservar vidas e promover a formação continuada da Guarda Municipal, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Segurança (SEMSEG), iniciou um ciclo de capacitações para agentes, nesta quarta-feira (05/01), sobre controle de hemorragias ("Stop The Bleed"). O treinamento foi aplicado por profissionais do Centro de Urgência e Emergência, da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA).

O curso faz parte do cronograma de atividades do Departamento de Ensino e Formação da SEMSEG, que tem a finalidade de promover a atualização e capacitação de agentes da Segurança Pública do município. Ao todo, esta formação continuada será dividida em oito etapas para atender a todos os profissionais que atuam na Guarda Municipal.

Nesta quarta-feira (05/01), a primeira turma contou com 16 agentes e o treinamento foi promovido no Rotary Club de Itaboraí, no Centro. A capacitação foi realizada pelo técnico de emergência médica e instrutor do International Trauma Life Support (ITLS), Claudemir Quirino, acompanhado da coordenadora do Centro de Urgência e Emergência, Fabiane Barcelos.

“Essa capacitação é de suma importância porque, nas ruas, a Guarda Municipal é acionada para ajudar nas mais diversas situações. Por isso, é importante que os nossos agentes estejam preparados e capacitados para atender as demandas”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Heitor Baldow.

Atualmente, a Guarda Municipal de Itaboraí conta com efetivo de 181 agentes, divididos em quatro setores: Grupamento de Especial de Proteção Ambiental (GEPAM); Grupamento Especial de Ronda Escolar (Gere); Grupamento Especial de Trânsito (GET); e Banda. O comandante da tropa, Alexandre Barbosa, também destacou a importância da formação continuada para a equipe.

“Promover capacitação para os agentes é dar condições aos guardas de prestar um serviço melhor e diferenciado para os munícipes. Este curso visa a preservação da vida, que é uma das missões da Guarda Municipal de Itaboraí”, completou o comandante.