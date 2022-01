Os testes rápidos de Covid-19 são realizados de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h - Divulgação

Os testes rápidos de Covid-19 são realizados de segunda a sexta-feira, de 8h às 17hDivulgação

Publicado 10/01/2022 13:22

Itaboraí - Com objetivo de intensificar o mapeamento da cadeia de transmissão da Covid-19 no município, a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) ampliou o número de locais para a realização de testes rápidos de antígeno para identificar casos positivos da doença, com resultados em 15 minutos. Inicialmente, os exames estão disponíveis em 16 Unidades Básicas de Saúde (UBS) espalhadas pela cidade.

Os testes podem ser realizados de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, em pacientes que estejam entre o terceiro e sétimo dia de sintomas. O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, o teste é rápido e seguro, com grande confiabilidade. Ela explica ainda que a forma de coleta é a mesma realizada para o RT-PCR, mas a diferença está na forma de identificação do vírus.

“No teste rápido, o Swab também é utilizado para coletar a amostra, mas a diferença está na metodologia de realização do exame. Os ensaios laboratoriais que detectam diretamente partículas virais (material genético/RNA ou antígenos) são os únicos que nos permitem identificar os pacientes na fase precoce da doença, auxiliando na decisão sobre o isolamento e tratamento antecipado desses casos. De uma maneira geral, os testes de antígeno apresentam um bom desempenho analítico quando comparados com a técnica molecular de referência RT-PCR”, explica.

O superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini, pede para que as pessoas com os sintomas procurem a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência. Segundo Botticini, a ampliação da testagem contribuirá para reduzir a cadeia de transmissão da Covid-19 no município.

"Além de ser mais cômodo, é uma maneira de evitar aglomeração no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior. Mesmo com o avanço da vacinação e a redução de casos graves e óbitos da doença, precisamos continuar intensificando o mapeamento da transmissão para observar a alteração dos possíveis sintomas e a taxa de contaminação", enfatizou o superintendente.

Locais de testagem:

— Unidade de Saúde da Família Otacílio José Rafael (USF Aldeia da Prata)

Endereço: Rua Três, Aldeia da Prata.

– Unidade de Saúde da Família Lizete Fernandes de Souza (USF Reta Velha)

Endereço: Rua Dois, Praça Claudinei Santos Tavares, Esperança.

— Unidade de Saúde da Família Dimas Monteiro Nogueira (USF Visconde)

Endereço: Avenida Presidente Médici, Visconde de Itaboraí.

– Unidade de Saúde da Família (USF) Planalto do Marambaia

Endereço: Rua Tocantins, lt. 4, qd 20, Marambaia.

— Unidade de Saúde da Família Saddy Ribeiro Gomes (USF Ampliação I)

Endereço: Rua Papa João XXIII, Ampliação.

— Unidade de Saúde da Família Luís José de Marins (USF Sapê)

Endereço: Estrada do Sapê, São Miguel.

— Unidade de Saúde da Família Vereador Mário Scotelaro Rodrigues (USF Pachecos)

Endereço: Rodovia RJ-114, km 13, Pachecos.

— Unidade de Saúde da Família da Mangueira

Endereço: Estrada Ademar Ferreira Torres, 43, c. 3, Badureco.

— Unidade de Saúde da Família Maria do Rosário Oliveira (USF Apolo)

Endereço: Rua Alcebíades Gomes Pereira, lt. 48, qd. 40, Apolo II.

— Unidade de Saúde da Família Wanderley Vieira de Almeida (USF Areal)

Endereço: Avenida Carlos Lacerda, Areal.

— Unidade de Saúde da Família (USF) Helianópolis

Endereço: Rua VII, lt. 88 – Santo Antônio.

— Unidade de Saúde da Família Edith Maria de Oliveira (USF São Joaquim)

Endereço: Rua José Leandro – Retiro São Joaquim.

- Unidade de Saúde da Família (USF) Porto das Caixas

Endereço: Rua Tenente Joaquim Rabelo de Matos, 353 – Porto das Caixas

- Unidade de Saúde da Família Maria Aparecida da Silva Pereira – USF Joaquim de Oliveira

Endereço: Rua Vinte e Dois, s/n – Joaquim de Oliveira

- Unidade de Saúde da Família Maria Ferreira dos Santos – USF Nova Cidade

Endereço: Avenida Américo da Costa Cardoso, s/n – Nova Cidade

-Unidade Básica de Saúde (UBS) Chácaras Sambaetiba

Endereço: Largo da Estação, s/n – Chácaras Sambaetiba – Sambaetiba