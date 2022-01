Rua do bairro Retiro São Joaquim alagada devido as fortes chuvas - Foto: Enfoco

Publicado 10/01/2022 13:36 | Atualizado 10/01/2022 13:37

Itaboraí - As fortes chuvas que normalmente nesta época do ano, provocam alagamentos em alguns pontos da cidade, castigaram alguns moradores de algumas ruas do bairro de São Joaquim no último fim de semana.



Os moradores ficaram impressionados com as fortes chuvas, mesmo assim imaginavam que isso poderia acontecer, já que não é a 1ª vez que isso acontece nesta época do ano. “Moro a muito tempo no bairro e normalmente quando chove assim demais acontece de alagar, mais ainda bem que ninguém perdeu nada, pois a prefeitura fez a limpeza das ruas e drenou aqui então não chegou a entrar água na casa de ninguém graças a Deus" disse seu Aylton de 63 anos e morador do bairro.



A Defesa Civil apresentou na última quinta-feira (06/01) no Salão Nobre da sede administrativa da Prefeitura de Itaboraí, um plano de contingência em caso de enchentes, inundações e alagamentos, que visa justamente impedir que tais alagamentos prejudiquem a vida da população.