Força-tarefa para reduzir estragos causados pelas fortes chuvasDivulgação

Publicado 11/01/2022 10:29

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí montou uma força-tarefa para reduzir os impactos das chuvas que atingiram o município durante o último fim de semana. Lideradas pelo prefeito Marcelo Delaroli, as equipes das secretarias municipais de Defesa Civil (SEMDC) e Serviços Públicos (SEMSERP) iniciaram o trabalho em escala emergencial para mitigar os efeitos nos bairros do município.

As equipes foram mobilizadas para atuar de forma emergencial em algumas regiões, como Retiro São Joaquim, Itambi e Visconde. Segundo a SEMSERP, foram utilizadas cerca de 80 máquinas, entre caminhões e retroescavadeiras, para realizar o escoamento da água, desobstrução de rios e liberação do tráfego nas ruas. Durante os três dias de atuação ininterrupta na cidade, mais de 400 toneladas de resíduos já foram recolhidos.

“Nosso governo tem um plano de ação para qualquer emergência que possa ter. Ainda temos muitos problemas em nossa cidade, porque não foi feito drenagem durante muito tempo. Mas a gente não se esconde, a gente está aqui para trabalhar e ajudar as pessoas que mais precisam”, destacou o prefeito Marcelo Delaroli, durante uma transmissão pelas redes sociais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Civil, o município não registrou desabrigados ou desalojados em decorrência das chuvas. As equipes técnicas da secretaria estão de prontidão desde a última quinta-feira (06/01) e estão realizando visitas às famílias nas regiões também afetadas, como Itambi, Manilha, Aldeia da Prata e Bela Vista, para identificar as principais necessidades da população.

“Em 48 horas choveu mais de um terço do que era esperado para todo o mês de janeiro. Foram registrados 138 milímetros de chuvas em bairros como Nova Cidade, Vale do Sol e Apolo. O município reagiu bem diante da quantidade de chuva, em face da limpeza de rios e canais que já haviam sido iniciadas no ano passado”, enfatizou o secretário municipal de Defesa Civil, coronel Ricardo Nunes.

Para receber informações sobre a possibilidade de chuvas, ventos e riscos de desastres no município, os itaboraienses podem contar com um canal direto com a Defesa Civil. Para se cadastrar, basta enviar um SMS (mensagem de texto) para o número 40199 e informar o Código de Endereçamento Postal (CEP). O serviço é totalmente gratuito e tem por objetivo preparar a população de forma antecipada para prevenir acidentes em decorrência de fenômenos naturais. Em caso de emergência, ligue 199.