A nova tenda vai funcionar de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h - Divulgação

Publicado 12/01/2022 11:06 | Atualizado 12/01/2022 11:11

Itaboraí - Para direcionar o atendimento da população na campanha de vacinação contra Covid-19 no município, a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) iniciou as atividades de um novo polo de imunização no Centro. Uma tenda está posicionada, a partir desta terça-feira (11/01), no estacionamento do Fórum da Comarca de Itaboraí, substituindo o Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha.

Ao todo, são 34 polos de vacinação espalhados por toda a cidade. Com a abertura da nova tenda, o objetivo da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) é ampliar os demais serviços de atenção primária no Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha. A tenda no estacionamento do fórum vai funcionar de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h, para aplicar primeira, segunda e terceira dose das vacinas.

"A abertura de um novo polo direcionado para vacinação proporciona melhor logística de atendimentos para pacientes no Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha. Com a tenda em funcionamento, a unidade de saúde poderá concentrar esforços nos demais serviços para a população", afirmou o superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini.

Para ser vacinado com a primeira dose (população geral acima de 12 anos), o itaboraiense deve comparecer a um dos 34 postos de vacinação da cidade, munido de documento de identidade com foto, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e cartão do SUS. Já para segunda e terceira dose, além de todos os documentos, também é necessário apresentar comprovante de vacinação anterior.

A moradora do bairro Sossego, Marta Tavares, de 41 anos, foi a primeira a ser vacinada na tenda e comentou ser perto de casa. "Eu achei que iria ter fila e não teve nada. Foi tudo muito rápido e não doeu nada. Na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo, mas agora tá pertinho de onde eu moro", disse.

Para receber a terceira dose do imunizante, o morador de 18 a 59 anos deve ter intervalo de quatro meses da segunda dose. Para quem tem 60 anos ou mais e trabalhadores de saúde das redes públicas e privadas, o intervalo continua sendo de três meses para receber a dose de reforço. Para os profissionais de Saúde, é necessário também apresentar vínculo empregatício ou carteira profissional.