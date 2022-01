A vitima foi levada para o Hospital Municipal Leal Júnior - Foto Karina Cruz

A vitima foi levada para o Hospital Municipal Leal JúniorFoto Karina Cruz

Publicado 12/01/2022 18:52 | Atualizado 12/01/2022 18:53

Itaboraí - Uma mulher idosa foi atacada por três cães da raça pitbull ontem (terça-feira 11/01), a idosa de 73 anos, moradora do bairro do Retiro São Joaquim, e o ataque aconteceu na Rua Antônio Prefeito Viana.

Gravemente ferida, o Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi levada para o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, no bairro Nancilância.

A Prefeitura de Itaboraí informou através da Secretaria Municipal de Saúde que a vítima realizou um procedimento cirúrgico. A senhora encontra-se em observação e o seu estado de saúde é considerado estável.



O registro da ocorrência foi feito na 71ª DP (Centro de Itaboraí) e o registro de lesão corporal contra o dono dos cães foi feito, e de acordo com a lei o dono do animal que atacou e fez uma vítima em via pública deve ser responsabilizado, podendo inclusive ser preso além de indenizar a vítima.