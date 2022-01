Hospital Leal Júnior realizou mais de 100 mil atendimentos - Divulgação

Hospital Leal Júnior realizou mais de 100 mil atendimentos Divulgação

Publicado 13/01/2022 13:42

Itaboraí - O Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, em Nancilândia, única porta de entrada para urgência e emergência do município realizou no ano de 2021, de janeiro a dezembro, mais de 100 mil atendimentos na unidade. Além de 1,8 mil cirurgias, entre eletivas, que é programada e não é considerada de urgência, e as de emergência. Ao todo, foram 101.516 mil atendimentos de emergência durante todo o ano. E ainda 1.019 mil cirurgias de emergência e 781 eletivas.

"O Hospital se desenvolveu muito no último ano e a isso se deve a soma de recursos e investimentos enviados, bem como a colaboração dos profissionais envolvidos. Estamos conseguindo atender os que nos procuram, conferindo aos pacientes o respeito e a atenção que lhe são legalmente garantidos. A busca pela qualidade e ampliação dos serviços aqui prestados continuará em 2021”, garantiu o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti.

Ao todo, 45.567 mil pessoas foram atendidas no local, entre os meses de janeiro e dezembro de 2021. Destes, 31.142 mil realizaram o PCR-RT, um exame que atua detectando o material genético do vírus, por meio de um swab nasal e nasofaríngeo (cotonetes estéreis colocados no fundo do nariz e da garganta). Nos 12 meses, 10.283 mil pessoas foram detectáveis com a Covid-19; 20.187 mil testaram negativo para a doença e 662 pessoas tiveram o teste inconclusivo.

O mês de dezembro teve o maior número de atendimentos, com 6.855 mil pessoas atendidas na tenda da Covid-19. Seguidos por abril, com 5.274 mil e maio com 4.793 mil pessoas. Já os meses de outubro e novembro tiveram menos atendimentos, sendo 1.567 mil e 1.904 mil, respectivamente.

“Celebrar um ano de atividades é algo grandioso para todos os profissionais do Hospital Municipal Desembargador Leal Junior. Em um momento de tamanha responsabilidade para todo o segmento da saúde no Brasil e no mundo, soubemos planejar, desenvolver e fornecer atendimentos humanizados, com foco inteiramente no paciente, além de iniciativas que envolvessem a população da cidade em prestar ajuda para os que precisam”, afirmou a diretora da unidade hospitalar, Patrícia Rodriguez.