É importante que os pais ou responsáveis compareçam à unidade com a criança para que ela possa receber a primeira dose do imunizanteFoto: Divulgação

Publicado 17/01/2022 13:13 | Atualizado 17/01/2022 13:13

Itaboraí - Chegou a vez das crianças de 5 a 11 anos receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), divulga o calendário vacinal para cada idade, que será atualizado conforme a chegada de novas remessas. A vacinação começa nesta segunda-feira (17/01) para a faixa etária de 11 anos e será concentrada em dois polos do município.

A dose pediátrica da Pfizer será aplicada no Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha. O horário de vacinação é de 8h às 16h. É importante que os pais ou responsáveis compareçam à unidade com a criança para que ela possa receber a primeira dose do imunizante.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) ressalta que crianças com deficiência e/ou comorbidades poderão ser vacinadas a qualquer momento, desde que dentro da faixa etária de 5 a 11 anos. O superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini, destaca que o calendário com divisão por faixa etária foi planejado tendo em vista a quantidade de doses recebidas pelo município.

“Neste primeiro momento, serão imunizadas as crianças de 11 e 10 anos de idade, respectivamente. Mas cabe ressaltar que o calendário vacinal para cada faixa etária será atualizado constantemente, na medida que o município receber novas remessas da vacina”, explicou o superintendente.

É importante lembrar que é necessário levar o cartão de vacinas, cartão do SUS e o CPF da criança juntamente com o documento dos pais ou responsáveis para a vacinação.

O calendário fica assim:

Segunda-feira (17/01) — 11 anos

Terça-feira (18/01) — 11 anos

Quarta-feira (19/01) — 10 anos

Quinta-feira (20/01) — 10 anos

Sexta-feira (21/01) — repescagem 11 e 10 anos

Locais de vacinação

– Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha

Endereço: Avenida Vereador Hermínio Moreira, 206, Centro.

– Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF)

Endereço: Rodovia BR-493, km 0, Manilha.