Itaboraí inicia a vacinação de crianças contra Covid-19 Divulgação

Publicado 17/01/2022 17:21

Itaboraí - O sentimento de alívio estava estampado no rosto de pais e mães que levaram os filhos para se vacinar contra a Covid-19, nesta segunda-feira (17/01). A Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), iniciou a vacinação das crianças de 11 anos. A dose pediátrica da Pfizer está sendo aplicada no Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha.

O horário de vacinação é de 8h às 16h. É importante que os pais ou responsáveis compareçam à unidade com a criança para que ela possa receber a primeira dose do imunizante. A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) ressalta que crianças com deficiência e/ou comorbidades podem ser vacinadas a qualquer momento, desde que dentro da faixa etária de 5 a 11 anos.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, chama a atenção para a importância da vacina para as crianças. “Sabemos que é um passo muito importante na proteção de nossas crianças e tenho certeza que, com mais esse esforço das equipes de saúde e cooperação dos pais, vamos ter uma vacinação exitosa. É um dia de festa para todos nós. Mais uma vez, a Saúde e a Educação trabalham em conjunto pelas crianças”, conclui.

É importante lembrar que é necessário levar o cartão de vacina, cartão do SUS e o CPF da criança juntamente com o documento dos pais ou responsáveis para a vacinação. Uma das primeiras vacinadas na cidade foi a Maria Fernanda de França, de 11 anos. “Todo mundo tem que se vacinar. Estou muito feliz”, comemorou.

Feliz, a mãe dela, Nathália de França, faz um apelo para que os pais levem os filhos para se vacinar. “Nós estamos felizes por ela ter sido imunizada com a primeira dose da vacina, estava todo mundo esperando por isso. Quero fazer um apelo para todas as mães trazerem os filhos para vacinar, para a gente vencer logo esse vírus e imunizar nossas crianças que estavam precisando de proteção”.

O calendário fica assim:

Terça-feira (18/01) — 11 anos

Quarta-feira (19/01) — 10 anos

Quinta-feira (20/01) — 10 anos

Sexta-feira (21/01) — repescagem 11 e 10 anos

Locais de vacinação

– Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha

Endereço: Avenida Vereador Hermínio Moreira, 206, Centro.

– Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF)

Endereço: Rodovia BR-493, km 0, Manilha.