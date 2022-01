Matrícula nas escolas municipais de Itaboraí vai até sexta-feira (21/01) - Divulgação

Publicado 18/01/2022 08:26 | Atualizado 18/01/2022 08:27

Itaboraí - Pais e responsáveis têm até sexta-feira (21/01) para efetivar a matrícula de alunos nas escolas da rede municipal de Itaboraí para o ano letivo de 2022. O resultado da primeira fase de pré-matrícula foi divulgado nesta segunda-feira (17/01). Seguindo o calendário da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a volta às aulas está marcada para o dia 7 de fevereiro.

Para ter acesso ao resultado é preciso entrar no site. Com a confirmação, que pode ser feita por consulta pelo CPF, os responsáveis já podem comparecer às unidades para entregar os documentos, de 8h às 17h (escolas com EJA noturno até 19h). O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, ressalta que quem perdeu o prazo deve ficar atento à segunda fase da pré-matrícula.

“Os responsáveis que não participaram da primeira fase de pré-matrícula devem realizar o cadastro a partir do dia 20 de janeiro para garantir a vaga do estudante na segunda fase. As nossas escolas e equipes estão preparadas para continuar seguindo todos os protocolos necessários para conter a propagação de Covid-19”, afirmou o secretário.

A segunda fase da inscrição da pré-matrícula vai de 20 a 24 de janeiro no mesmo site, para aqueles que não participaram na primeira fase. O resultado e efetivação da matrícula desta etapa estão previstos para acontecer nos dias 27 e 28 de janeiro. A rede municipal de Itaboraí atende da creche ao 9º ano do ensino fundamental, além de ter Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

Documentos necessários para matrícula (original e cópia):

— Certidão de Nascimento

— Comprovante de Residência atualizado

— Cartão de Vacinação

— Cartão Bolsa Família (caso tenha) e número do NIS do aluno

— Cartão do SUS

— Tipo Sanguíneo e Fator RH

— RG e CPF do responsável

— 2 (duas) fotos 3×4

— Protocolo de Transferência