O agendamento telefônico, pelo telefone (21) 2639-8381, das 9h às 16h até a próxima sexta-feira dia 21/01 - |Divulgação

Publicado 18/01/2022 17:00

Itaboraí - Agendamento de matrículas de cursos de Artes estão abertas em Itaboraí. A Prefeitura de Itaboraí, através da Escola de Artes e Ofícios Professor Washington Luiz José da Costa, promove até sexta-feira (21/01) o agendamento telefônico, pelo telefone (21) 2639-8381, das 9h às 16h. A matrícula presencial será na próxima semana (dias 24 a 27 de janeiro).

Os interessados poderão se matricular em nove opções de cursos de artes: pintura em tela, desenho, culinária, confeitaria, corte e costura, feltro, crochê, tricô, modelagem e pintura em argila. Os cursos são para alunos a partir de 12 anos e só será possível uma matrícula por pessoa. Quem fizer o agendamento prévio deverá se dirigir no dia e horário marcado para matrícula na sede da Escolas de Artes, no Centro, com uma foto 3x4, comprovante de residência, documento de identidade e comprovante de vacinação.

"Nós estamos realizando nesta semana o agendamento por telefone para as matrículas presenciais. Por conta da mudança para bandeira Amarela está sendo necessário agendar por telefone a matrícula para não gerar aglomeração na porta da escola. Por isso pedimos a compreensão das pessoas de não se deslocarem para a Escola de Artes sem hora marcada", explicou a diretora da Escola de Artes, Verônica Antunes.

O telefone para agendamento das matrículas é: (21) 2639-8381 no horário: das 9h às 16h

até 21//01