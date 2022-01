Segurança Presente em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 19/01/2022 14:33

Itaboraí - Agentes Militares da Operação Segurança Presente do município, capturaram um homem e que possuía um mandado de prisão em aberto.

A prisão aconteceu no último fim de semana, no Centro de Itaboraí.



Num patrulhamento de rotina, agentes da Polícia Militar, perceberam um homem com atitude suspeita quando foi avistado pela Polícia. A abordagem foi realizada na Avenida 22 de Maio.



O homem não estava armada e nem em posse de drogas, mas estava muito tenso, foi quando os policiais realizaram uma consulta em seu RG e foi constatado que o homem possuía um mandado de prisão pelo crime de roubo.



O homem foi encaminhado para a Delegacia e já está a disposição da justiça.