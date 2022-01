Município completa 12 meses de vacinação contra Covid-19 - Divulgação

Publicado 19/01/2022 17:46

Itaboraí - Há exato um ano (19/01), a Prefeitura de Itaboraí aplicava as três primeiras doses da vacina contra a Covid-19 na cidade, após a chegada das doses da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Os primeiros vacinados no município foram três profissionais de Saúde que atuam na linha de frente do combate à doença.

Os trabalhadores selecionados foram: a enfermeira Daiane Carvalho da Silva Pereira, de 39 anos, o médico pediatra infectologista Antônio Carlos de Medeiros Pereira, de 67 anos, e a funcionária de serviços gerais do Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, Mônica da Rosa Marques, de 48 anos.



"Fui o primeiro médico da rede municipal de Itaboraí a ser vacinado, tomei duas doses da Coronavac e a dose de reforço da Pfizer. A vacina diminui muito os casos graves da doença. A campanha de vacinação é a grande responsável por essa mudança que sentimos no nosso dia a dia profissional. Já fiz novos testes para verificar se peguei a variante Ômicron e todos deram negativos", disse o médico pediatra infectologista Antônio Carlos de Medeiros Pereira, que continua a atuar na rede municipal de Saúde de Itaboraí.



A vacinação aconteceu no Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues Rocha, no Centro. O evento na época contou com a presença do prefeito Marcelo Delaroli e do vice-prefeito Lourival Casula.



Os desafios para enfrentar a doença continuam em 2022. Na última segunda-feira (17/01), a Secretaria Municipal de Saúde (SEMED) começou a vacinação de crianças para a faixa etária de 11 e 10 anos. A dose pediátrica da Pfizer está sendo aplicada no Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha. O horário de vacinação é de 8h às 16h.



"Após um ano de vacinação, nós conseguimos observar que a vacina atenuou os efeitos da doença. Hoje, a gente tem muitas pessoas contaminadas, mas com baixa gravidade. E aqueles que estão graves são os que não estão com esquema vacinal completo ou são aqueles que não se vacinaram. A vacina surtiu um efeito, nossa cidade tem um bom número de vacinados" declarou o secretário Municipal de Saúde, Sandro Ronquetti.

Reunião da Comissão de Acompanhamento dos Indicadores da Covid-19 (CAIC)

A Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí (SEMSA) informa que a cidade se encontra na bandeira amarela, risco baixo de contágio de Covid-19. Com objetivo de definir a revisão da normativa de combate ao novo coronavírus, os membros da Comissão de Acompanhamento dos Indicadores da Covid-19 (CAIC) e o procurador-geral do município, Pedro Ricardo Queiroz, se reuniram na tarde desta quarta-feira (19/01), no Salão Nobre, na sede da Prefeitura de Itaboraí.

Durante o encontro, foram debatidos soluções entre mudanças de parâmetros das bandeiras e limitações que serão publicados em novo decreto na próxima semana. Além da possibilidade de adoção de passaporte da vacinação para acesso aos estabelecimentos.

“Estamos adotando essas medidas para não ter que chegar em medidas mais duras. Estamos adequando a legislação no novo cenário que a doença se encontra. O vírus mudou e nós também temos que mudar a maneira de combatê-lo, avaliando sempre os cenários de impactos sociais e econômicos”, comentou o procurador-geral de Itaboraí.

De acordo com dados desta quarta-feira (19/01), o município de Itaboraí conta com 72,32% da população maior de 12 anos com a imunização completa contra a Covid-19. E a dose de reforço foi realizada em 20,43% da população acima de 18 anos.

Somente este ano, foram confirmados 3.441 casos positivos de Covid-19 e se encontram ainda em investigação 127. O município registra 11 óbitos e 33 internados em decorrência da doença.

A SEMSA ainda esclarece para população que está em vigor a Portaria SEMSA nº001/2022 que institui que o laudo emitido pelas unidades de atenção primária à saúde e posto avançado de testagem do teste rápido antígeno para detecção do SARSCOV-2 terá validade como atestado para afastamento das atividades.