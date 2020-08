Commil, banda de Itaguaí, lança campanha para construir sua sede

ITAGUAÍ – “Uma sede para quem tem sede”: este é o lema da campanha que a Corporação Musical Maestro Ilson de Lima (Commil) lança nesta segunda-feira (3) com a expectativa de levantar R$ 15 mil reais para construir sua sede. O terreno a Commil já conseguiu, falta erguer as construções. A ideia é construir um galpão com três salas, um almoxarifado, banheiros e bebedouros. “Assim podemos funcionar de segunda a sábado, em horários regulares, melhorar o atendimento, ter banheiros e água, e uma sala segura para guardar nossos instrumentos e uniformes”, explica Allan Oliveira, regente voluntário da Commil.

Hoje a banda ensaia em escolas ou igrejas, sem estrutura nem periodicidade fixas e com dificuldade em relação a banheiros e bebedouros. Por isso a menção à palavra “sede” no lema da campanha.

TRABALHO SOCIAL

A Commil - fundada no bairro do Sase novembro de 2016 - é fruto de uma iniciativa popular para manter acesa a tradição das bandas de fanfarra na cidade e o espírito de congregação que a música provoca. O nome da Orquestra é uma homenagem ao maestro Ilson de Lima Saturnino, o eterno Bidico. Durante anos, ele cooperou para o resgate de jovens da região, ensinando-os música, cidadania, e, durante todo o processo, dignidade.

A Orquestra trabalha com diversos estilos musicais, de música erudita até o popular contemporâneo, dando preferência, entretanto, à música brasileira. As apresentações são gratuitas para comunidade local e escolas públicas.

Commil foi classificada em 22º lugar no prêmio Arte e Educação da Funarte concorrendo com mais de mil projetos em todo o Brasil. Em 2019, a Commil conquistou o título de Em 2018, afoi classificada em 22º lugar no prêmio Arte e Educação da Funarte concorrendo com mais de mil projetos em todo o Brasil. Em 2019, a Commil conquistou o título de Campeã Estadual de Bandas do Estado do Rio de Janeiro na final realizada pela Federação de Fanfarras e Bandas do Estado do Rio de Janeiro na cidade de Itatiaia. O projeto é dirigido por Washington Tadeu. Além do regente voluntário Allan, participam também a coreógrafa Juliana Martins e outros voluntários.