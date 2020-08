Mistério intrigante na Apae de Itaguaí

Estrela do Céu, onde fica a Apae Itaguaí, está consumado. Depois do invasão entre quarta e quinta (20). O mais estranho é que o responsável pelo arrombamento e invasão, apesar de ter voltado ao local, novamente nada levou de valor. ITAGUAÍ – Uma das mais famosas escritoras britânicas, Agatha Christie (1890-1976) talvez se interessasse pelo que aconteceu na Associação de Pais e Amigos do Excepcional (Apae) de Itaguaí nos últimos dias. Sua mais brilhante criação, o detetive belga Hercule Poirot, talvez inclinasse sua cabeça em formato de ovo para um lado e arregalasse os faiscantes olhos verdes. Porque o mistério no bairro, onde fica a, está consumado. Depois do arrombamento entre terça-feira (18) e quarta (19), os funcionários mais uma perceberam indícios claros de uma novaentre quarta e quinta (20). O mais estranho é que o responsável pelo arrombamento e invasão, apesar de ter voltado ao local, novamente nada levou de valor.

O DIA. Um incidente de vandalismo, sem maiores consequências, já havia sido notado em 30 de junho deste ano, como noticiou

A sala da assistente social: porta arrombada e fichas mexidas sem motivo aparente - Divulgação

Ainda na quarta, funcionários chamaram a polícia e uma equipe do Segurança Presente de Itaguaí fez atendimento e constatou que ninguém ainda estava no imóvel. Foi quando se passou a tentar descobrir se houve algum furto. A porta da sala da assistente social foi forçada e a fechadura se quebrou. Dentro, ventilador, computador e TV não foram tocados e permaneceram onde estavam. Porém, em um arquivo, pastas com fichas dos deficientes assistidos pela Apae Itaguaí foram retiradas, os papéis foram trocados de pastas, e elas foram devolvidas ao arquivo. Só foi possível perceber que haviam sido mexidas porque houve uma conferência e a ordem alfabética foi alterada.

VIDROS NA LIXEIRA

Apesar dos funcionários terem encontrado vidros quebrados em vários aposentos, foi com surpresa que eles notaram o seguinte: o invasor teve o cuidado de recolher parte dos cacos e colocá-los em uma lixeira. Outro armário foi aberto, um gaveteiro foi arrombado. Mas nada foi levado.

Conteúdos das pastas foram trocados e depois elas foram devolvidas ao arquivo: movimentos do invasor são incompreensíveis - Divulgação

Na quarta, os funcionários notaram com tristeza o vandalismo e a invasão, e depois de terem feito a vistoria, não tiveram outra saída a não ser deixar a sede como estava e ir embora. Ao voltarem no dia seguinte, encontraram o bebedouro ligado, fezes do lado de fora (no imóvel há quatro banheiros) e embalagens de biscoitos. TV, computador com monitor e ventilador continuaram no mesmo aposento, intocados.

O presidente da Apae Itaguaí, Jorge Carlos Medeiros, foi à 50ª DP na tarde desta quinta (20) para registrar o ocorrido.

FESTA ADIADA

A pequena festa com bolo e salgadinhos, programada para o dia 24 a fim de comemorar os 30 anos de existência da Apae Itaguaí, foi adiada. Há gente nervosa com os incidentes, sem conseguir dormir direito. Acostumados a serem bem recebidos, alguns assistidos pela entidade ficaram tristes com o adiamento do aniversário.

Cabe agora à Polícia Civil tentar entender o que houve. Hercule Poirot, o detetive criado por Agatha Christie, diria nessa hora: “é preciso usar as pequeninas células cinzentas” para resolver o mistério.