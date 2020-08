Centro de Atendimento à Mulher (Ceam) precisar ser inaugurado mostra o quanto a sociedade está doente e precisa evoluir. É o caso de Itaguaí, que agora conta com um aparelho do governo que recebe mulheres vítimas de violência e as encaminha para que as suas vidas se refaçam, para que elas tentem se curar de um mal que assola todo o país: o machismo criminoso. O Ceam em Itaguaí, que fica exatamente em frente à prefeitura, na rua General Bocaiúva, ITAGUAÍ – O fato de um) precisar ser inaugurado mostra o quanto a sociedade está doente e precisa evoluir. É o caso de Itaguaí, que agora conta com um aparelho do governo que recebe mulheres vítimas de violência e as encaminha para que as suas vidas se refaçam, para que elas tentem se curar de um mal que assola todo o país: o machismo criminoso. O Ceam em, que fica exatamente em frente à prefeitura, na rua General Bocaiúva, foi inaugurado na última quinta-feira (27) com a presença de Cristiane Lamarão - secretária de estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - e Camila Rodrigues - subsecretária de estado de Políticas para as Mulheres.

O Ceam chegou para ajudar gente que luta contra esse machismo criminoso há algum tempo, sem as prerrogativas oficiais ou governamentais. A Associação de Mulheres de Itaguaí Guerreiras Articuladoras Sociais (Amigas) atua desde 2015 na cidade. Segundo a presidente, Anna Paula Sales, a associação atende cerca de mil mulheres por mês com queixas de todo tipo de violência, que não chegam a virar estatística por conta das subnotificações.

“É muito difícil atuar sem um equipamento governamental que dê apoio à mulher em um momento de extrema vulnerabilidade”, diz Sales. Nesse sentido, o Ceam em Itaguaí pode ser um alento a mais para quem se encontra em um momento de desespero.

Anna Paula Sales, presidente da Amigas, discursa na inauguração do Ceam: ajuda bem-vinda - Divulgação - Associação de Mulheres de Itaguaí Guerreiras Articuladoras Sociais (Amigas)

2,8 MIL MULHERES

Ainda segundo Sales, mesmo trabalhando cinco anos sem suporte de políticas públicas, a Amigas conseguiu apoiar mais de 2,8 mil mulheres em Itaguaí. É um número elevado. Sem contar o fato de que muitas não procuram ajuda por medo, por falta de alternativas para garantir o seu sustento ou por causa dos filhos, dentre vários outros motivos.

A proposta do Ceam de oferecer apoio psicológico e de proceder ao atendimento inclusive com indicação para soluções legais de garantia à segurança e integridade é comemorada pela Associação, que passa a contar com uma estrutura oficial que certamente tornará o atendimento mais viável e eficaz.

Anna Paula comemora: “Haverá melhora e maior rapidez no que se refere ao atendimento paras as mulheres. Com as políticas públicas sendo garantidas será possível alcançar milhares de mulheres em Itaguaí. É uma conquista importante”.