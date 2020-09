Em convenção conjunta, PT e PCdoB de Itaguaí decidem apoiar Luciano Mota, do PROS

ITAGUAÍ – Reunidos na tarde deste domingo (13) no centro de Itaguaí, próximo à praça Vicente Cicarino, membros do Partido Trabalhista (PT) e do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) – representações municipais - decidiram, em convenção conjunta, apoiar a candidatura de Luciano Carvalho Mota, do Partido Republicano da Ordem Social (PROS).

Luciano, que foi prefeito da cidade até março de 2015 (quando foi afastado pela Justiça e posteriormente cassado, em julho), vai precisar de uma liminar que garanta condições de elegibilidade a fim de concorrer ao pleito ao lado de sua irmã, Luciana Mota, também indicada pelo PROS para concorrer ao cargo de vice-prefeita.

A questão de Mota com a Justiça diz respeito a contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Luciano e a irmã foram confirmados pelo PROS como candidatos no dia 8 de setembro.

A declaração de apoio a Luciano foi obtida, no bloco municipal de esquerda com os dois partidos, por aclamação. A chapa terá candidatos a vereador, 17 de cada partido.