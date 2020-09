Codin e Fiocruz vão instalar em Santa Cruz a maior fábrica de vacinas da América Latina

ITAGUAÍ – O governo do estado do Rio de Janeiro anunciou que a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) celebraram um acordo para a instalação do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde, no Distrito Industrial de Santa Cruz. Será a maior fábrica de vacinas da América Latina, bem próximo de Itaguaí.

A unidade vai ocupar uma área de 580 mil metros quadrados e terá capacidade de produção de 120 milhões de frascos de vacinas e biofármacos por ano. A expectativa é de que as obras gerem cinco mil empregos diretos. Previsto para estar pronto em 2023, o complexo será responsável por toda produção de vacinas da Fiocruz, inclusive a de Covid-19, quando esta for aprovada.

BIOTECNOLOGIA E EMPREGOS

O compromisso foi fechado em uma reunião da diretoria da Codin e uma comitiva da Fiocruz, chefiada por Artur Couto, da diretoria do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). No encontro, foram acordados os termos da escritura definitiva que, posteriormente, será registrada em cartório.

O presidente da Codin, Fábio Galvão, disse que este é um passo importante para o desenvolvimento industrial do estado do Rio de Janeiro e que o apoio ao projeto da Fiocruz pode gerar mais 1.800 empregos da mais alta qualificação e, portanto, com bons salários a serem pagos.

A iniciativa, lançada em 2010, já passou por investimentos da ordem de R$ 1 bilhão do governo federal em terraplanagem, estaqueamentos de toda área, construções dos blocos e cintas e aquisição de equipamentos.

O complexo a ser construído terá nove prédios, englobando setores de processamento, embalagem, armazenamento de matéria-prima e produtos finais, controle e garantia da qualidade, e centrais de tratamento de resíduos e efluentes.