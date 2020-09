Instituto em Itaguaí une gastronomia e empreendedorismo

ITAGUAÍ – “Não é apenas um curso de gastronomia”, explica Julio Cezar Cerqueira Rego, Diretor, sócio-proprietário da filial do Instituto Gourmet, uma franquia com 110 representações em todo o Brasil cuja filial em Itaguaí acaba de ser inaugurada (quinta-feira, 17). O Instituto, bem localizado logo no começo do Calçadão (no limite da Curvelo Cavalcanti), é muito bem equipado, com ambiente de bom gosto e utensílios, fogões e bancadas que se costuma ver nas grandes escolas de gastronomia, mas com uma diferença: tudo o que se usa ali se usa também dentro de casa. Motivo: não se ensinam apenas os segredos da gastronomia (que são muitos, é verdade), mas também se estimulam os pequenos negócios baseados no sabor. Por isso a explicação de Julio é necessária.

O Instituto Gourmet, cuja publicidade estampa a conhecidíssima Ana Maria Braga, estrela global, tem como objetivo, segundo o texto de divulgação da empresa para a imprensa, “unir praticidade da cozinha à arte de cozinhar, e trazer conhecimento técnico e prático às pessoas que fazem da cozinha a sua fonte de renda”. É claro que não é um curso apenas voltado para quem quer fazer da cozinha o seu ganha-pão, mas há histórias de sucesso de ex-alunos que turbinam a fama da franquia: gente que uniu boas ideias ao empenho e às técnicas aprendidas.

CARREIRA

“Há aquela esposa, cansada de não fazer nada, que começou o curso contra a vontade do marido, e hoje o marido trabalha na empresa que ela abriu depois do curso”, conta Julio, e continua: “uma aluna de 16 anos teve um problema de saúde no cérebro, fez o curso e hoje é bastante conhecida no Instagram por causa dos bolos que faz”.

Quem quiser ingressar na carreira em gastronomia encontra no Instituto Gourmet uma boa opção. Julio avisa: “Não formamos chefs, apesar do nosso curso de cozinheiro profissional abranger todas as principais culinárias mundiais, mas alguns alunos depois se tornam chefs”.

Bem equipado, instituto oferece cursos que desvendam os mistérios da gastronomia mundial - Divulgação - Instituto Gourmet

Quem não tem talento ou vontade para empreender pode sim pensar na empregabilidade, pois as técnicas ministradas nos cursos são de responsabilidade de instrutores que passaram por rigorosos processos seletivos e treinamentos da franquia.

CURSOS DISPONÍVEIS

Os cursos disponíveis são: Cozinheiro Profissional, Doceiro Profissional, Confeiteiro Profissional e Chef Mix. Em breve haverá turmas para Padeiro Profissional, Cozinheiro Funcional & Fit e Cake Designer. Qualquer pessoa pode se inscrever. Menores de 18 anos, apenas com a presença e autorização dos pais. Os interessados deverão entrar em contato nos números 2687-8947/99220-2800 para garantir uma vaga.

As aulas acontecem uma vez por semana com duração de quatro horas. Há turmas no período da manhã, tarde e noite.