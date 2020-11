Empresário e ex-prefeito tinha 80 anos e estava internado há quase três meses Arquivo pessoal

Por Jupy Junior

Publicado 04/11/2020 16:22 | Atualizado 04/11/2020 19:29

ITAGUAÍ – O ex-prefeito de Itaguaí, Benedito Marques de Amorim, morreu nesta quarta-feira (4), aos 80 anos. A causa da morte não foi divulgada. Ele estava internado há quase três meses por causa de complicações da Covid-19. O sepultamento será às 17h no jazigo da família, no cemitério São Francisco Xavier. Benedito deixa esposa, três filhos (André, Andréia e Silésio) e quatro netos: dois meninos - filhos de André - e um casal, filhos de Silésio. A Câmara Legislativa de Itaguaí decretou sete dias de luto oficial na cidade.

Benedito era empresário e atuou em vários ramos. Ele se candidatou à prefeitura em 1988, mas só se elegeu prefeito pelo PDT em 1993. Governou até 1996. Tentou se eleger em outras oportunidades, mas não conseguiu. Seu mandato foi marcado por grandes transformações na cidade. Uma das mais importantes foi ter conseguido obter reconhecimento de que o porto pertence à cidade de Itaguaí e que a população deve se beneficiar deste fato. Graças a essa determinação, houve a mudança do nome “Porto de Sepetiba” (pois as instalações são na Baía de Sepetiba) para “Porto de Itaguaí”.

Além disso, no governo de Benedito houve um aumento substancial da arrecadação de impostos. Ficou bastante conhecida a disputa com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), pois na época a empresa pagava tributos em Volta Redonda, apesar de realizar todas as operações no porto de Itaguaí. Amorim conseguiu fazer com que o Imposto Sobre Serviços (ISS) das operações da CSN fosse recolhido na cidade.

Durante a gestão de Amorim houve também grande investimento em obras de infraestrutura e urbanismo e instalação de postos de saúde 24 horas. Benedito também ficou conhecido pela severa determinação em manter a ordem pública: ruas limpas, comércio organizado e obediência às leis.

Na época, havia 19 vereadores na Câmara Municipal e Seropédica – que só se emancipou administrativamente em 1995 - ainda fazia parte da jurisdição de Itaguaí. O território sob a responsabilidade do seu governo, portanto, era consideravelmente maior do que é hoje.

Criada no governo de Benedito Amorim, a Expo – a maior festa da cidade e uma das maiores do Estado – tornou-se uma das tradições mais conhecidas de Itaguaí. A ideia era comemorar a emancipação do município. Por isso, ela se realizava sempre na primeira semana de julho, pois Itaguaí comemora aniversário no do dia 5 de julho.

NOTAS DE PESAR

Um dos filhos de Benedito, André, é candidato a prefeito pelo PSC nestas eleições. Por este motivo, houve manifestações de pesar das campanhas de outros candidatos.

Antes, porém, os colaboradores dele enviaram a seguinte nota: “Os colaboradores que trabalham na campanha do candidato a prefeito André Amorim vêm através desta manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente nota de pesar à Família Amorim, pelo falecimento do Sr. Benedito Marques de Amorim, ocorrido no dia 04 de novembro de 2020. Benedito Marques de Amorim deixa esposa, filhos e netos. Empresário e Ex-Prefeito da Cidade de Itaguaí, bastante conhecido e respeitado por sua conduta de dedicação à família e ao povo de Itaguaí. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem, homem de fé e alicerce da família. Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Aos seus familiares, principalmente a sua esposa, filhos e netos, nossas sinceras condolências. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas para o Sr. Benedito Marques de Amorim descanse em paz”.

A campanha do candidato do PSB, Aramis Brito, assim se manifestou: “Nossa solidariedade à família do ex-prefeito e pai do candidato André Amorim, Benedito Marques Amorim, que nos deixou nesta quarta. Ele foi uma pessoa de enorme importância para Itaguaí e nossa cidade sempre lembrará dele, sendo grata a tudo o que já fez. Que Deus conforte a todos os amigos e familiares e dê forças para enfrentarem esse momento. Aramis Brito e Cristina Hayassaka”.

O candidato do PTB, Nisan César, é sobrinho de Benedito e, portanto, primo de André. Ele usou o Facebook para divulgar a seguinte nota: “É com muito pesar que comunico o falecimento do meu tio, empresário e ex-prefeito de Itaguaí, Benedito Amorim. Que os céus o recebam em festa, pela sua trajetória de vida, e que o Senhor Deus console a família nesse momento difícil de dor e saudade”.

A campanha do candidato Beto do Posto enviou a seguinte nota: “O partido Democracia Cristã apresenta seus pêsames à família Amorim por conta da morte do ex-prefeito Benedito Amorim. Figura histórica e respeitosa de nossa cidade e pai, por assim dizer, do nosso partido outrora chamado PSDC. Que Deus o tenha em bom lugar, que Jesus conforte sua família”.

O presidente da Câmara, Noel Pedrosa, declarou: “Meus sentimentos à família Amorim. É lamentável perder uma figura ilustre como essa em nosso município.”

O candidato do Republicanos, Alex Magrão, enviou a seguinte nota: “Por meio desta nota venho manifestar o meu pesar pelo falecimento do Sr. Benedito Amorim, ex-prefeito de Itaguaí. Que o Eterno o receba em seus braços e que o Espírito Santo esteja consolando os corações dos familiares e amigos neste momento de dor. ‘Esperamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo; ele transformará o nosso corpo mortal num corpo glorioso como o seu.’ (FL 3:20-21) Sentimentos de Alex Magrão”.

O candidato do Cidadania, Donizete Jesus, enviou: “Donizete e seu vice, Dr. Antonio Antunes, prestam seu apoio e sentimentos ao também candidato André Amorim pelo falecimento do seu pai, Benedito Amorim”.

A campanha do ex-prefeito Luciano Mota, do Pros, enviou a seguinte nota: “O candidato a prefeito Luciano Mota apresenta aos familiares do ex-prefeito Benedito Amorim as suas condolências”.

O candidato do PDT, Waldemar Ávila, enviou a seguinte nota: “É com grande pesar que soubemos do falecimento do ex-prefeito de Itaguaí e pai do candidato André Amorim. Segue minhas condolências aos familiares nesse momento de luto e que possam ser confortados”.

O candidato Alexandre Aranha, da Rede, e sua candidata a vice, Alba Cristina, enviaram a seguinte nota: “Manifestamos nosso pesar à família Amorim em um momento tão triste. Que todos tenham força para enfrentar esse momento difícil”.

O PSOL municipal, do candidato Sidney Mineiro, enviou a seguinte nota: “Lamentamos o falecimento do Senhor Benedito Amorim. Os nossos mais sinceros pêsames! Não há nada capaz de reparar uma perda como esta. Nos solidarizamos com quem fica e, em honra da memória de quem se foi, é preciso continuar vivendo. É preciso transformar o luto em uma luta pela vida e transformar a dor em saudade e serenidade”.

A candidata do PSL, Ana Sagário, emitiu a seguinte nota: “Pesar pela morte de Benedito Amorim. Hoje recebi com tristeza a notícia do falecimento do ex-prefeito Benedito Amorim. Benedito foi o antecessor do meu pai, Sagário, na Prefeitura de Itaguaí. Deixando de lado toda a divergência política, me solidarizo com a dor da família Amorim. A memória de Benedito estará sempre viva por sua passagem marcante na história do nosso município. Manifesto aqui o meu pesar ao meu adversário André Amorim, filho de Benedito, e a toda a família Amorim. Gostaria de te dar um abraço bem apertado, André, e dizer que independente de estarmos em lados opostos nessa disputa eleitoral, eu sinto muito que você e sua família estejam passando por esse momento de despedida. Desejo que Deus dê conforto ao coração dos familiares. A despedida é do corpo, mas na memória ficam os lindos momentos vividos e a certeza de que nossa passagem por aqui nunca é em vão. Descanse em paz, Benedito!”

O prefeito e candidato Rubem Vieira, do Podemos, emitiu a seguinte nota: “É com imenso pesar que recebo com tristeza o comunicado do falecimento do nosso ex-prefeito Benedito Amorim. Que Deus conforte toda a família por essa grande perda. O ex-prefeito Benedito Amorim dedicou sua vida à família e a cidade. Guardaremos as lembranças da dedicação, disposição, bom humor e de sua alegria. Descanse em paz”.

O candidato do PL, Alexandre Valle, publicou no Facebook: “O PL, através do seu Diretório Municipal, vem lamentar o falecimento do ex-prefeito e ex-presidente do Partido, o senhor Benedito Amorim. Eu, como atual presidente do PL Itaguaí, quero me solidarizar com todos aqueles que sentiram essa perda, e, em especial, seus familiares. Meus sentimentos nesse momento tão difícil”.