Fiscais arrumam as urnas no depósito: equipamentos serão distribuídos nas seções eleitorais da cidade Divulgação - TRE/RJ

Por Jupy Junior

ITAGUAÍ – As urnas eletrônicas que estarão nas seções eleitorais em Itaguaí chegaram à cidade nesta quarta-feira (11). São 274 urnas para 249 seções, 25 delas ficam na chamada “contingência”, ou seja, para o caso de algumas darem problema e precisarem de substituição.

PERFIL DO ELEITOR

Por meio de uma ferramenta disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é possível obter informações mais específicas sobre o eleitorado em cada município.

Publicidade

Confira algumas informações sobre Itaguaí:

TOTAL DE ELEITORES APTOS A VOTAR = 91.543

COM BIOMETRIA = 49.137

SEM BIOMETRIA = 42.406

AUMENTO DE VOTANTES = 1.812

ELEITORES COM DEFICIÊNCIA = 309

EM RELAÇÃO AO GÊNERO = 52,2% são mulheres; 47,7% são homens

FAIXAS ETÁRIAS = A maior parte do eleitorado tem entre 21 e 49 anos. Entre 35 e 44 anos é a faixa com mais incidência

ESTADO CIVIL = 66% - solteiros; 28,5% - casados; 3,02% - divorciados

GRAU DE INSTRUÇÃO = fundamental incompleto (34%); ensino médio incompleto (23,22%); ensino médio completo (19,3%); fundamental completo (8,78%); superior completo (3,09%); superior incompleto (2,61%)