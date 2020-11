Nisan na live: temas que permearam a campanha, agora sob uma nova ótica e com aspectos críticos e propositivos Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 22/11/2020 17:57 | Atualizado 22/11/2020 18:16

ITAGUAÍ – Nisan Cesar dos Reis Santos, vereador do PTB que obteve 2.676 votos (4,18%) na disputa para prefeito de Itaguaí, anunciou na sua página pessoal do Facebook no último dia 19 que fará uma live semanal, todas as quintas-feiras, a partir das 20h. Nessa sua live de estreia, Nisan, que está no seu quinto mandato, fez comentários sobre as eleições e discorreu sobre temas relevantes na política municipal. Segundo ele, a ideia é usar as lives para “tirar dúvidas e mostrar os caminhos a seguir”. Para tanto, pediu que as pessoas interajam na sua página enviando perguntas e participando dos eventos virtuais.

A transmissão do dia 19 começou logo depois das 20h. O tema de abertura foram as eleições. Nisan agradeceu as demonstrações de carinho dos seus eleitores e ressaltou que a escolha do povo é soberana, pois isto faz parte do jogo democrático. O vereador torce para que o eleito (Rubem Vieira, Podemos) faça um bom governo: “Desejo sucesso, independente de quem tenha vencido as eleições, porque moramos aqui, usamos a saúde daqui, precisamos de emprego, então temos que torcer”.

KIFER E DOMINGOS

Ainda sobre as eleições, Nisan comentou que o eleito não representa a vontade de maioria da população, porque havia 14 candidatos e a pulverização de candidaturas provocou esse fenômeno. Vieira foi eleito com 17,7% dos votos. Sobre as denúncias que permearam a campanha, principalmente na última semana, ele comentou também que “algumas coisas aconteceram fora daquilo que a gente está acostumado na política tradicional, mas cabe ao TRE e às autoridades cuidarem disso”.

Quanto aos vereadores eleitos, Nisan acredita que, pelo fato do prefeito ter sido presidente da Câmara, o diálogo entre prefeitura e Casa Legislativa não vai ser ruim. “Um mandato que começa com briga é ruim para todo mundo”, ponderou.

Nisan dissertou sobre como a fica a Câmara com os eleitos. Segundo ele, Guilherme Kifer, do Partido Liberal (o mais votado, com 1.671 votos) terá o apoio do pai (Carlos Kifer, com cinco mandatos na Casa) para se familiarizar com o ambiente. E Zé Domingos, do PTB, que já teve outros mandatos não consecutivos, também ajuda a compor uma vereança mesclada de novatos com experientes, que, na visão do vereador, é benéfica.

EDUCAÇÃO, DESEMPREGO E IPTU

Na live, Nisan abordou ainda a desigualdade social na cidade: “A cidade perdeu oito anos, e não pode perder um dia. Estou torcendo para que a prefeitura possa emitir boas notícias, precisamos de muita velocidade. Os problemas são gravíssimos. Temos uma das menores rendas per capita do estado, mas ao mesmo tempo um dos menores índices de desenvolvimento humano”.

Apesar do tom conciliador, Nisan deixa claro que estará vigilante a respeito da atuação da prefeitura até o fim do seu mandato (em dezembro) e mesmo quando deixar de ser parlamentar para, nas palavras dele, “ser um cidadão interessado no bem da cidade”.

“Estou esperando um pronunciamento oficial a respeito do Ideb, pois o de Itaguaí é um dos menores do estado, estamos em 76º lugar. Lógico que temos escolas que atingiram a média, mas há crianças em escolas, na 5ª série, que não sabem ler nem escrever”, disse ele.

Sobre desemprego, repetiu o que disse muitas vezes na campanha: que é preciso qualificar os jovens de Itaguaí para aumentar a empregabilidade na cidade.

Já sobre as polêmicas e recentes informações sobre o aumento não confirmado do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o vereador lembrou que a lei 2299, que atrelou a Ufir-Ita ao Índice Geral de Preços ao Mercado (IGPM), pode ser modificada pela Câmara e, assim, na visão dele, a população não arcará com essa despesa a mais. O vereador lembrou que prometeu, em campanha, reduzir o imposto e até isentá-lo para alguns cidadãos, mesma proposta que concebeu para a tarifa de iluminação pública municipal.