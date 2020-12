Em vídeo, prefeito diz que vai procurar deputados e senador para buscar recursos para equipar o hospital municipal Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 07/12/2020 23:55

ITAGUAÍ – Com agradecimentos, promessas e explicações, o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, publicou nesta segunda-feira (7), às 21h54, mais uma vez na sua página pessoal, um vídeo de dois minutos e 22 segundos em que se dirige à população para se mostrar melhor de saúde – ele foi internado no hospital Casa São Bernardo no sábado (5), na Barra da Tijuca, com Covid-19 – e também para deixar claro que o enfrentamento da doença lhe despertou sentimentos de urgência em relação à principal unidade de saúde pública da cidade, o hospital São Francisco Xavier. Vieira – que no vídeo não explica onde está, embora fique claro que está deitado e ainda sob tratamento - fez promessas em relação ao hospital e diz também que, embora não esteja 100% saudável, já está trabalhando e “tentando sair dessa o mais rápido possível”.

A seguir, na íntegra, a fala do prefeito no vídeo publicado:

“Quero agradecer a Deus e a cada um de vocês terem orado por mim, pelo momento difícil que passei, é uma doença muito séria, muito grave. Não esperava passar por tantas dificuldades, mas graças a Deus estou melhorando, estou me recuperando, estou tentando sair dessa o mais rápido possível. Sou obeso, diabético, tem algumas complicações que eu não esperava, mas agradeço muito ao hospital São Francisco Xavier, à doutora Ivy, que foi quem me deu atendimento, à enfermeira Vanessa, lá no São Francisco, às várias pessoas que estiveram comigo nas vezes em que fui lá, tanto para me medicar quanto passar pelo médico. Vi as dificuldades do nosso povo, tive que fazer exames complementares e por isso precisei ser transferido, mas estou trabalhando, já, porque isso não vai acontecer com a nossa população, o que eu passei na pele não quero que você passe por isso. Nós vamos ter tudo dentro do nosso hospital, já estou cobrando por videoconferência. Ainda não estou 100%, mas já estou trabalhando, já estou atrás dos nossos deputados, do nosso senador, pedindo ajuda para muito em breve ter todos os exames necessários para vencer a luta contra a Covid”.

Vieira continua: “Só quero agradecer a você, morador de Itaguaí, por todas as orações, carinho, crença, independente de religião. Agradecer ao Valtinho, que vem me representando nas agendas oficiais, obrigado por estar lá com Dom Ubiratan, por estar no Corpo de Bombeiros, muito obrigado. Valeu, Itaguaí, a cada dia que passa eu amo mais essa cidade, muito mais vocês, nós vamos mudar essa cidade, vamos mudar Itaguaí, que Deus te abençoe e abençoe a cidade de Itaguaí”.