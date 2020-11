Cena de "Caminho do Ouro", um dos vídeos que foram traduzidos para Libras Divulgação - Ativação Cultural

Por Jupy Junior

Publicado 27/11/2020 17:03

Ativação Cultural Itaguaí 202 Anos, que tem o patrocínio da Vale e recebe apoio por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, disponibilizou para o público em seu canal do YouTube os vídeos das oficinas de artesanato realizadas e o curta-metragem “Caminho do Ouro”, com tradução em Libras. O conteúdo pode ser acessado no canal: ITAGUAÍ - O projeto, que tem o patrocínio dae recebe apoio por meio da, disponibilizou para o público em seu canal doosdas oficinas de artesanato realizadas e o curta-metragem “Caminho do Ouro”, com tradução em. O conteúdo pode ser acessado no canal: www.youtube.com/ativacaoculturalitaguai202anos

O vídeo de uma das oficinas conta com passo a passo para a confecção de um filtro dos sonhos, com o objetivo de promover uma atividade criativa para pais e filhos com materiais caseiros e de fácil acesso. Já a outra oficina em vídeo é com Ana Paula Casares, da Recicloteka, que ensina a fazer uma boneca Abayomi (termo que em Iorubá significa “encontro precioso”), símbolo de resistência.

O curta-metragem “Caminho do Ouro” foi produzido pela equipe do eixo Ativação Cultural Circo, liderado pelo grupo Circo Turma em Cena, e conta fatos marcantes da história de Itaguaí, Mangaratiba e São João Marcos, como por exemplo a luta dos índios tamoios em defesa de suas terras e de seu povo e as emboscadas da pirataria no caminho marítimo do ouro nos mares da Costa Verde. Tudo de forma lúdica e com interpretações cômicas.

“Traduzir o conteúdo dos vídeos para Libras é mais uma importante ação do projeto Ativação Cultural Itaguaí em prol da inclusão social. O projeto, desde a sua concepção, sempre se preocupou com a promoção e valorização da diversidade humana. A Libras é uma língua oficial do Brasil, assim como o Português, e é uma ferramenta importantíssima para a quebra das barreiras de silêncio que limitam a comunicação entre pessoas surdas e pessoas ouvintes. Esperamos que esses conteúdos acessíveis possam alcançar mais pessoas e que inspirem outros projetos a incluir acessibilidade em seus produtos culturais”, conta a produtora cultural e idealizadora do projeto, Alessandra Reis.