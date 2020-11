O It Grande Hotel aderiu ao clima de promoções e oferece hospedagem mais em conta Divulgação

Por Jupy Junior

Publicado 27/11/2020 21:30 | Atualizado 27/11/2020 21:31

ITAGUAÍ – Confortável e bem localizado, o It Grande Hotel é um dos melhores do ramo na cidade e costuma hospedar gente que vem a trabalho. Mas isso não quer dizer que o estabelecimento não sirva para outros propósitos, como por exemplo lua de mel e Dia da Noiva com hidromassagem. Esse luxo borbulhante está incluído em algumas suítes, e todas estão equipadas com ar condicionado, TV a cabo e internet wi-fi. O café da manhã, que é uma refeição muito apreciada para quem se hospeda em hotéis, está incluído em todas as diárias. O hotel conta também com estacionamento próprio, academia e restaurante.

Por causa do clima de Black Friday – que virou um mantra no comércio desde a semana passada – o It Grande Hotel também aderiu às promoções e reduziu os preços. Em algumas situações, o desconto chega a 30%.

É claro que o hotel obedece a rígidos padrões de segurança sanitária neste momento tão delicado de pandemia, com protocolos e desinfecções constantes.