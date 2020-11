Nuclep participa ainda mais ativamente do mercado energético ao produzir torres de transmissão com mais agilidade e eficácia Reprodução internet - Wikipedia

Por Jupy Junior

Publicado 28/11/2020 14:57

ITAGUAÍ – Sim, a Nuclebrás Equipamentos Pesados (Nuclep) fabrica torres de transmissão e tem atuado no sentido de participar ativamente no mercado de energia. Este objetivo foi traçado desde o anúncio da inserção neste mercado, feito em setembro de 2019 pelo presidente da empresa, contra-almirante Carlos Henrique Silva Seixas. De lá para cá, os produtos da Nuclep têm sido testados e aprovados e, recentemente, com a certificação de um importante cliente – uma multinacional da área de energia – a Nuclep passou a produzir em série este tipo de equipamento. Com a chegada de maquinário encomendado da Itália, a produção vai crescer ainda mais.

Com a fábrica em atividade, apoio técnico e comercial da empresa Metha, a Nuclep já conta com uma capacidade de produção acima de mil toneladas de estrutura metálica por mês. Com a capacidade de produção triplicada graças ao novo maquinário, a Nuclep se aproximará mais do faturamento necessário para que a empresa encontre sua perenidade e independência financeira. A nova fábrica de linha de produção de estruturas metálicas para o setor de Energia marca, projeta e consolida a Nuclep oficialmente no neste mercado.

NOVAS MÁQUINAS

Foram compradas cinco novas máquinas que serão responsáveis pela usinagem dos perfis para a estrutura das torres. Elas vieram da Itália, produzidas pela empresa Ficep e pesam 12 toneladas. Tecnicamente, são chamadas de “centro de furação para perfis estruturais e vigas”. Elas fazem a usinagem dos perfis metálicos ligados a quaisquer componentes metálicos de aço estrutural.

Uma das máquinas importadas da Itália: participação da Nuclep no setor tende a aumentar Divulgação - Nuclep

Graças à inclusão desses equipamentos no sistema de produção, a Nuclep poderá aumentar a produção mensal de 300 para mil toneladas. O investimento foi de cerca de R$ 12 milhões.

Os equipamentos novos tendem a propiciar um maior tempo efetivo de operação, o que vai contribuir para o cumprimento dos prazos contratuais. Além disso, podem ajudar na criação de mais empregos.