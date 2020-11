Choque entre os veículos foi violento, e um deles ficou na calçada, imprensado em um poste Foto do leitor

Por Jupy Junior

Publicado 29/11/2020 22:12

ITAGUAÍ – Uma Kombi e um carro da marca Nissan se envolveram em um acidente neste domingo (29), por volta das 21h. O local da batida foi no cruzamento da rua leda Santiago esquina com rua Vereador Darcy Teixeira Fontes, no Centro. Não há relato de vítimas, embora pela imagem se possa supor que um dos veículos estava em alta velocidade, dada a violência do choque, que inclusive suspendeu o Nissan e o pressionou contra um poste, acima da calçada.