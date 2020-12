Do alto, policiais desconfiaram do Duster e desceram para averiguar: veículo roubado tinha em seu interior munições e uma granada Divulgação - PRF

Publicado 06/12/2020 12:25

ITAGUAÍ – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou ilegalidades de condutores na sexta-feira (4) e no sábado (5), graças à vigilância e eficácia da equipe que atua na Rio-Santos (BR-101). Armas, munições, um veículo roubado e uma granada foram apreendidos pelos agentes.

Na sexta-feira (4), por volta das 8h30, na altura do km 396, a PRF realizava patrulhamento quando decidiu abordar um veículo com dois ocupantes. Durante revista pessoal foi encontrado com o condutor M.H.L.B, de 29 anos, uma pistola Taurus 9 milímetros G2, 26 munições para esta arma e três carregadores.

O homem não apresentou documentação para o porte da arma. Depois de averiguação, os agentes constataram a irregularidade. A ocorrência foi encaminhada para 52°DP (Nova Iguaçu).

No sábado (5), por volta das 9h30, a equipe da Base de Operações Aéreas (BOA) realizava patrulhamento aéreo na altura do km 403, próximo à comunidade do Carvão. Às margens da Rio-Santos, a equipe identificou um veículo Renault em atitude suspeita. De imediato foi realizada a consulta e constatado que o veículo possuía registro de roubo e furto. A equipe desembarcou e solicitou apoio terrestre.

Ao realizar uma busca, os policiais encontraram no veículo 38 munições de calibre 5.56, uma munição de calibre .40 e um artefato explosivo (granada). O veículo Renault Duster, munições e artefato explosivo foram encaminhados para 50°DP (Itaguaí).