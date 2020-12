Da esquerda para a direita, no pódio: Lucas, Carlos e Luiz Fernando. Embaixo, Alexandre (subsecretaria de Itaguaí), Jonas e Valnei (governo do Estado) Divulgação - Apae Itaguaí

ITAGUAÍ – Temos novos campeões de atletismo na cidade. E eles correm bastante e um deles arremessa bem longe! Carlos Leopoldino da Silva (15 anos), Lucas Bittencourt Barbosa (16) e Luiz Fernando Campos da Silva (12) dominaram a prova dos 100 metros rasos nos Jogos Estudantis do Rio de Janeiro 2020, um evento do governo do estado, e ocuparam todos os lugares do pódio. Arthur de Paula Flores da Silva, de 35 anos, obteve o primeiro lugar no arremesso de peso. Eles representaram a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Itaguaí, na primeira participação da entidade no evento, neste domingo (13).

As provas aconteceram na Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes Turbino, na Praça Seca, capital do Rio de Janeiro, e fizeram parte de uma iniciativa de inclusão social dos atletas.

Também disputaram provas no salto em areia Michel dos Santos (15 anos, sétimo lugar) e Claudeir Caetano da Conceição (15 anos, oitavo lugar).

Os atletas participaram do evento graças à parceria entre a Prefeitura de Itaguaí, por meio da Subsecretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (ligada à Secretaria de Assistência Social) e a Superintendência Estadual da Pessoa com Deficiência.

Nos dias 18 e 20 de dezembro, a Apae vai enviar mais atletas para a continuação do evento, desta vez na modalidade Fut 7. Os jogos vão ocorrer na Barra da Tijuca, na Arena Akxe (Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, 2900).