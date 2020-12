O Toyota Corolla foi localizado pelos policiais perto da praça do Laiá Divulgação - 24º BPM

Publicado 13/12/2020 20:42

ITAGUAÍ – Uma guarnição do Programa de Integração na Segurança (Proeis) de Itaguaí estava em patrulhamento na Avenida Prefeito Isoldackson Cruz de Brito, nas imediações do Viaduto do Cação (bairro Brisamar), quando um homem chamou pelos policiais para notificar que seu Toyota Corolla XEI, na cor preta, havia sido roubado. Ele indicou que o carro havia tomado a direção do Centro de Itaguaí.

Imediatamente os agentes tomaram a mesma direção e tiveram sucesso ao localizar o veículo perto da Praça do Laiá, na comunidade do Carvão.

Abordaram o motorista e conduziram, juntamente com a vítima, para a 50ª DP e em seguida para a 52ª DP (Central de Flagrante).