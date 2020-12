Final de ano terá dinheiro antecipado para os servidores municipais Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 18/12/2020 16:03

ITAGUAÍ – O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, usou sua página pessoal no Facebook (como de hábito) para fazer um importante anúncio que impacta o fim de ano dos servidores municipais. A postagem foi publicada nesta sexta-feira (18), às 10h10, mas Rubem diz no vídeo publicado que a gravação ocorreu às 6h30. Vieira diz que a segunda parcela do 13º salário já está na conta dos servidores, e que o salário de dezembro será depositado no dia próximo dia 23. O prefeito enfatiza que muitos municípios estão com dificuldades de pagar os salários de novembro, mas que Itaguaí conseguiu o feito de antecipar salário junto com o 13º.

“Isso é gestão, não sou de falar, sou de fazer, vamos fazer Itaguaí voltar aos trilhos”, disse o prefeito, que ainda está sob tratamento para se recuperar da Covid-19.