Registro de uma das apreensões: farto material entorpecente, armas e munições Divulgação - 24º BPM

Publicado 23/12/2020 17:40

ITAGUAÍ – Em dois dias (terça-feira - 22 e quarta - 23), ao menos dois tiroteios aconteceram em Itaguaí, com apreensão de equipamentos, drogas, armas e munições. É o que relata a 5ª Companhia do 24º Batalhão de Polícia Militar. O primeiro tiroteio ocorreu no Arco Metropolitano e o segundo nas comunidades do Cação e Sem Terra.

PERTO DA NUCLEP

No final da tarde de quarta-feira (22), policiais militares estavam em patrulhamento no Arco Metropolitano (no bairro Brisamar, próximo à Nuclep) para coibir roubo de cargas e veículos quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados por diversos elementos. A PM revidou. Ao final do tiroteio, um dos suspeitos estava caído e portava uma pistola de 9 milímetros, dentre outros materiais. Ele foi levado ao hospital municipal São Francisco Xavier, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Além da pistola, os agentes apreenderam R$ 36, um rádio transmissor, oito munições intactas e entorpecentes (quantidade ainda em apuração).

CAÇÃO E SEM TERRA

Também a fim de coibir roubo de carga e veículos, agentes da 5ª Companhia estavam em deslocamento no bairro Vila Margarida na manhã desta quarta-feira (23) quando foram atacados por marginais das comunidades Cação e Sem Terra. Mais uma vez, a fim de garantir a segurança da guarnição e de terceiros, os PMs revidaram. Ao final do tiroteio, dois suspeitos ficaram baleados no chão. Com eles, uma pistola Glock 9 milímetros e um artefato explosivo, que foram apreendidos. Os elementos foram levados para o hospital São Francisco Xavier e não há notícia sobre o estado de saúde deles.

Além da pistola e do artefato, os agentes encontraram drogas, também ainda não contabilizada.

As ocorrências foram registradas na 50ª e na 52ª DP (Central de Flagrantes).