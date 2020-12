Rubem Vieira fez importantes anúncios para a cidade de Itaguaí em evento na internet Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 28/12/2020 14:49

ITAGUAÍ – O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira (Podemos), escolheu um pool (acordo de transmissão) de blogs e páginas de Facebook cujo tema é Itaguaí para fazer anúncios importantes no último sábado (26), a partir das 18h.

Na live com mais de duas horas de duração, Vieira disse que "quase morreu" em decorrência da Covid-19, que ajuizou uma série de ações contra pessoas que o acusaram e que na próxima semana assinará um novo decreto para intensificar a fiscalização do comércio em relação ao coronavírus. Dentre outros assuntos, ele também anunciou aumento no efetivo do Proeis, mudança no secretariado, comentou sobre uma possível compra da vacina e fez três importantes promessas: a construção de um posto de saúde no bairro Leandro, uma solução do problema das enchentes e um novo CTI no hospital, com 10 leitos.

Nenhum dos temas foram abordados ou anunciados pelo prefeito nos canais oficiais da prefeitura, a saber: site ( https://itaguai.rj.gov.br ) ou página do Facebook ( https://www.facebook.com/prefeituraitaguai ).

Rubem, porém, abriu o link na sua página pessoal no Facebook para o público acompanhar a transmissão.

O DIA tenta, sem sucesso, uma entrevista com o prefeito desde o dia 15 de novembro, quando ele foi eleito. O primeiro pedido foi feito pessoalmente, ainda na noite de comemoração pela vitória, no sítio Bumerangue, no bairro Santa Cândida. O pedido foi reiterado em outras ocasiões por e-mail e WhatsApp da secretaria de Comunicação.

A seguir, uma seleção do que o prefeito disse sobre os principais temas abordados na live.

"ACABEI CONTAMINADO"

“Errei muito, achei que estava só com uma gripe, fiquei em casa tentando me cuidar por conta própria. O primeiro sintoma foi febre. Fiquei uma semana em casa tomando remédio para gripe, depois tive dor de cabeça e no corpo. Essa doença te dá uma espécie de depressão. Fiquei isolado, ficava deitado olhando para o teto ou dormindo, um desânimo muito grande. No quarto ou quinto dia, fiz o exame, deu positivo, comecei a tomar os remédios que os médicos recomendaram”.

“Fui receber o médico no primeiro andar. Quando voltei e subi as escadas, não conseguia respirar. Por isso fui ao [hospital] São Francisco, começaram a fazer um exame, fiz uma tomografia, mais de 50% do pulmão comprometido, infecção, uma possível trombose. Comecei a tomar a medicação, mas tive problemas no rim e no pâncreas, pois a Covid atinge outros órgãos. Hoje ainda tenho dificuldade com claridade, em mexer no celular. Sou diabético, obeso, isso tudo atrapalhou um pouco a minha recuperação. Muitas pessoas conhecidas morrendo, fiquei abalado. Só conseguia falar com os secretários, para a cidade não ficar parada. Depois da campanha relaxei e acabei contaminado”.

“QUASE MORRI”

Sobre ter contraído o coronavírus e ter sido internado, o prefeito disse: “Quase morri. Eu vi a luz, mas consegui sair correndo. É muito bom poder estar vivo. Ainda tenho sequelas, sinto falta de ar, muito cansaço, tenho algumas limitações ainda”.

FAKE NEWS E PROCESSOS

Em diversos momentos durante a live o prefeito criticou duramente pessoas que, segundo ele, “fazem fake news, querem o mal, não estão preocupadas com o crescimento da cidade, mas sim em falar mal. Tem o crítico que torce contra”.

O prefeito informou também que processou pessoas que o acusaram, durante a campanha eleitoral, de manter relação com o crime organizado. Avisou que, caso ganhe indenizações em dinheiro, vai doar os valores à Apae de Itaguaí. “Há vários processos contra várias pessoas, já temos audiências marcadas a partir do dia 12 de janeiro, quer criticar, fale a verdade, não crie fake news”.

“COVID SOB CONTROLE”

“Nossa cidade está muito preparada para o Covid. Hoje tenho 12 pacientes internados no São Francisco. Recebo relatório todos os dias. Estamos ainda com o hospital de campanha montado, pronto para abrir caso seja necessário. Itaguaí ainda está sob controle, mas vamos apertar [a fiscalização] em relação ao uso da máscara na rua e no comércio”.

“Temos baixíssimos índices de morte comparado a outros lugares nessa fase. Ainda estamos lá em cima? Estamos. Cada um é muito importante? É. A segunda onda que passamos aqui ainda está sob controle. Temos 38 respiradores dentro do hospital preparados para usar, desses, cinco estão parados por causa dos filtros cujas trocas já foram autorizadas, então brevemente teremos os 38 funcionando. Na sala vermelha, de CTI do Covid, temos dois pacientes, cabem cinco”.

10 NOVOS LEITOS

“Acredito que na próxima semana vamos inaugurar outro CTI com 10 leitos de paciente comum, o que também vai ajudar. Se houver necessidade, colocaremos esse CTI com mais vagas para atender Covid e o outro para atender pacientes não-Covid. Tudo está sendo estudado em função dessa segunda onda”.

“VAMOS MULTAR”

“Nas últimas três semanas a prefeitura vem notificando todos os comerciantes para cobrar o uso de álcool gel e de máscara. Infelizmente alguns estão desrespeitando. Então, vamos começar a multá-los, o que não queríamos fazer, mas vamos fazer um decreto para ‘apertar’ isso. Nossos fiscais têm ido em todo o comércio, alguns estabelecimentos já receberam várias notificações, mas infelizmente vamos ter que apertar mais. Não queremos fechar o comércio, essa será a última opção. Mas vamos apertar. Provavelmente dentro desse novo decreto vamos estabelecer horários [de funcionamento] restritos”.

“COMPRAMOS 50 MIL TESTES”

“Tivemos um problema. Quando houve o pico de Covid em outros municípios, e aqui não havia esse pico, todo mundo quis fazer teste. Pessoal estava com sinusite, queria teste, estava com gripe, queria teste. Então atendíamos 40 por dia no CT [Centro de Triagem], passamos a atender 300 por dia. Então, nossos testes acabaram, ficamos uns dias sem testes, fizemos uma licitação, já compramos 50 mil kits testes rápidos. Temos Swab, o outro teste, o do nariz. Estamos regularizando isso”.

“Tivemos um problema hoje no CT na parte da manhã, os dois médicos de lá pegaram Covid e acabaram não indo trabalhar, não conseguimos substitui-los, mas absorvemos a demanda no hospital. Esses médicos que não comunicaram [a ausência] vão ser substituídos porque tem [que haver] responsabilidade com os pacientes. Mas o atendimento já voltou ao normal. Infelizmente muita coisa não depende só de mim, por exemplo, eu não sabia que os médicos não viriam, a culpa não é nossa. Mas resolvemos uma hora depois, a fila já tinha acabado, a Upa e o hospital resolveram o problema”.

“Hoje temos um tomógrafo funcionando. O problema hoje é que muita gente que está gripado ou suspeita de Covid acha que tem que tomografar, mas é o médico é que avalia, vê a condição. Tem gente com Covid de sete ou oito dias e o pulmão está limpo, porque não desenvolveu [a doença]”.

“Já licitamos a sorologia, o Ig-M e IgG, que não tínhamos e nos próximos dias será realizado dentro do hospital. O Estado nos oferece em grande quantidade o teste Swab, mas infelizmente é controlado pelo estado e o resultado demora. Estamos preparados para combater”.

PROEIS

“A partir dessa semana vamos aumentar o policiamento e isso vai ajudar no combate ao Covid”.

O prefeito, contudo, não especificou de quanto será o aumento de efetivo para o Programa Estadual de Integração na Segurança em Itaguaí. Atualmente, são 44 homens que atuam no programa na cidade.

VOLTA ÀS AULAS

“Está programada para fevereiro, como em todo o Brasil. Se vai voltar física ou remotamente, só a onda do Covid vai responder. Seguimos as normas do Ministério da Educação e procuramos seguir o que as cidades vizinhas estão fazendo. Estou fazendo contato principalmente com o prefeito [eleito] do Rio, Eduardo Paes, porque a capital é a grande mãe próxima da gente, para fazermos parecido. Tenho falado muito com o prefeito Alan [Campos], prefeito de Mangaratiba. Não tenho falado com o prefeito de Seropédica [Professor Lucas], apenas nos cumprimentamos depois das eleições, mas vou fazer contato. A ideia é fazer algo em conjunto para não fazermos diferente. Nossa programação continua para fevereiro”.

VACINA

Se houver necessidade, Itaguaí vai comprar a vacina. Não adianta fazer política, dizer que vai comprar a vacina tal, e o Ministério da Saúde não libera. Ela só pode ser aplicada a partir do momento que a Anvisa liberar. Se houver necessidade, vamos comprar. Já estamos conversando com o Butantã. Brasília é que dá os moldes da vacinação. Estamos aguardando, temos conversado com o governo da capital do RJ para entender o caminho que vamos seguir. Independente de qual vacina será, pois essa é uma briga, não sabemos qual será a primeira a receber a liberação. Se Deus quiser em breve estaremos vacinando a nossa população”.

DEPOIS DAS ELEIÇÕES

“Desde que ganhei a eleição não tive tempo de cair na realidade. O primeiro dia em que caí na realidade foi na diplomação. Ainda estou fora da questão política, até porque durante a minha ausência física muita coisa se acumulou na prefeitura. Por isso, não tive tempo de ver essa questão política da cidade. Tenho que agradecer a alguns candidatos que concorreram comigo, como por exemplo André Amorim, que se colocou à disposição para ajudar. Alguns ainda estão em guerra comigo, mas outros estão querendo olhar para a cidade, e não para o seu umbigo. Muita gente achou que depois das eleições a prefeitura ia parar. Quebraram a cara”.

MANDATO QUE COMEÇA

“A população vai sentir mudança na cidade inteira, porque agora vamos poder fazer as nossas licitações. Muitas eram da gestão passada, que não funcionavam e nós botamos para funcionar. Agora as nossas licitações vão começar a sair do papel. Temos vários planos e projetos, principalmente para a saúde. Queremos mudar a cara da saúde no município. Gosto de fazer, não de falar. Estamos trabalhando muito. Em janeiro, vamos mudar algumas coisas para melhorar o atendimento e o serviço, vamos qualificar ainda mais o nosso quadro, porque queremos ver mudanças radicais na cidade, ter uma outra cara”.

PERCENTUAL DA LRF

“A folha de pagamento é menor a cada mês. Hoje estamos em 56 e alguma coisa e um blogueiro falou que era 89 por cento. Posso provar que era menor. Eu brigo contra as fake news”.

ARRECADAÇÃO e “MUITAS OBRAS”

“Batemos o recorde de arrecadação no mês de novembro da história de Itaguaí. Arrecadamos R$ 52 milhões. Acredito que em 2021 vamos dobrar a arrecadação, preciso que a Câmara aprove meu orçamento. Mesmo eu afastado e doente, minha equipe está trabalhando muito. As pessoas podem esperar um 2021 muito diferente, queremos ampliar os serviços, muitas obras vão acontecer nos próximos meses”.

POSTO DE SAÚDE NO LEANDRO E EQUIPES DE ESF

“O próximo posto de saúde que eu vou fazer em Itaguaí vai ser no bairro Leandro. Prometi e vou fazer. Conseguimos também credenciar 52 novas equipes de Estratégia de Saúde da Família para a cidade. Temos muito ainda a fazer para mudar a história de Itaguaí”.

ENCHENTES E PROBLEMA EM LICITAÇÃO

“Não pude ir para a rua porque meu pulmão ainda está muito ferrado e não posso pegar uma pneumonia. Fiquei triste por causa disso. Nessas últimas chuvas queria está lá no meio, nunca corri disso. Estamos tentando resolver as enchentes, só que são problemas crônicos. Fiz uma licitação que ocorreu em novembro, infelizmente uma empresa da cidade ganhou, só que essa empresa não cumpriu o contrato, tinha que colocar as máquinas e não colocou. Estamos punindo essa empresa, que jogou o preço lá no chão, ganhou a licitação e abriu mão, não quis prestar o serviço, na verdade sabotou a prefeitura e a cidade. Essa empresa vai ser punida no rigor da lei para poder chamar a segunda colocada para que se faça o desassoreamento dos rios. Estamos fazendo uma grande licitação para resolver o problema das enchentes definitivamente”.

DISQUE-RECLAMAÇÕES 24h

“Estamos preparando para 2021 um disque-reclamações, uma ouvidoria, para receber as reclamações por 24 horas”.

CONCURSO PÚBLICO

“Esse concurso vai ter, só que pelas regras do MEC, tem que ter distanciamento em sala de aula. Não temos escolas suficientes para acomodar as pessoas [para fazer as provas]. Temos em média 20 mil lugares, só que dentro do distanciamento, cai para 10 mil, só que o número de inscritos é o triplo. Estamos vendo se de repente podemos fazer na capital. O concurso vai acontecer, não foi cancelado. Quem está inscrito, aproveita para estudar”.

MUDANÇAS NO SECRETARIADO

“Vai ter mudanças para melhorar, colocar pessoas mais técnicas. Não só secretariado, mas outros cargos. Teve gente que deu certo e gente que foi meio devagar e precisa acordar para a vida. Vamos cobrar o máximo de cada um. O secretário tem que fazer a coisa funcionar. Mas não vai ser da noite para o dia”.

O prefeito, porém, não citou nomes nem pastas específicas.

BLOCO DE MUNICÍPIOS

“Temos que fazer um bloco para lutar pela região, unir os municípios de Mangaratiba, Seropédica e Itaguaí para conseguir melhorias para a nossa região, que é grande, mas hoje é cada município por si, e isso tem que mudar”.

FUNCIONALISMO

“Estamos trabalhando muito para devolver cada centavo de cada servidor. As pessoas acham às vezes que é muito fácil. Fake news sempre enganam os funcionários. Eu tenho demonstrado que tenho carinho [pela classe], quero devolver tudo, mas não posso ser irresponsável. Não adianta eu devolver tudo e não conseguir pagar em dia o salário ou 13º. Posso garantir que vou devolver todos os direitos, só que são milhões e milhões de reais. Só aumentando a arrecadação eu consigo devolver os direitos dos servidores. Mas isso só pode sair do recurso próprio, não pode ser de royalties ou emenda parlamentar. Mesmo batendo o recorde de arrecadação, algumas verbas não podem ser usadas para pagar salário. Se eu pudesse dar, todo mundo ia ficar feliz comigo e ia acabar com esse inferno. Só que tenho que ser realista. Vou devolver, e muito antes do que imaginam”.

GESTÃO ANTERIOR

“Há dívidas que recebemos da antiga gestão. Itaprevi são R$ 40 milhões, e estou pagando todo mês para acabar com a dívida. Todos os prédios alugados da prefeitura estavam sem pagamento há quatro anos. Um abrigo de crianças está sofrendo despejo porque há cinco anos a antiga gestão não pagava o aluguel. Estou tendo que negociar para manter o abrigo funcionando. São problemas da gestão que se dizia boa, de excelência. Só não sei que excelência era essa, não pagava aluguel, não pagava Itaprevi, deixou dívidas absurdas. Posso falar porque não tenho medo de ser processado, sabem que é verdade”.

INVESTIMENTOS E ALVARÁ ELETRÔNICO

“Estamos querendo informatizar [o processo de emissão de alvarás], principalmente aqueles que não têm risco [não têm cozinha, por exemplo]. Queremos que seja online. Nosso problema é falta de estrutura, falta de uma rede boa, de cadeira para o servidor sentar. Estamos licitando tudo isso para fazer o sistema funcionar”.

“Quanto aos empresários, temos grandes redes vindo para a cidade. Acreditamos que no primeiro semestre de 2021 haverá seis mil empregos novos por conta desses investimentos. No segundo semestre será muito maior. As secretarias estão trabalhando muito nisso. Já tínhamos contato com algumas empresas durante e eleição, eles esperavam apenas a definição de quem seria o prefeito. Temos grupos de investidores comprando imóveis, pensando em investimento. Em outubro e dezembro tivemos recorde de pagamento de imposto de compra de terrenos. Em 2021 será para arrumar a casa e em 2022 Itaguaí vai explodir [de prosperidade]”.