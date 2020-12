Na rua General Bocaiúva, perto do número 329, mato cresceu tanto que já passou da altura de um carro Foto do leitor

Por Jupy Junior

Publicado 29/12/2020 15:16

ITAGUAÍ – A limpeza e manutenção das vias públicas, que é responsabilidade da prefeitura, não tem sido eficaz em Itaguaí. É o que se nota com fotos enviadas pelos leitores, que registraram mato já bastante crescido em calçadas de ruas do Centro. A rua General Bocaiúva, umas das mais importantes da cidade – pois é onde ficam o Fórum, a sede do Ministério Público, a Delegacia e a própria sede da prefeitura – apresenta trechos com capim cuja altura supera a de um carro.

O mato crescido também foi registrado na rua José de Moraes Dias, que dá acesso à Secretaria Municipal de Transportes.

Publicidade

Seguem abaixo as fotos enviadas pelos leitores.

Perto do número 329 da rua General Bocaiúva, onde fica a sede da prefeitura, mato continua a crescer junto ao muro Foto do leitor

Publicidade





Outro flagrante na rua General Bocaiúva, desta vez perto do número 529 Foto do leitor

Publicidade





Outro flagrante no Centro: rua José de Moraes Dias, em frente ao lote 10, quadra C Foto do leitor





Publicidade

Rua José de Moraes Dias, que dá acesso à Secretaria Municipal de Transportes, em frente ao número 76 Foto do leitor

A reportagem solicitou um posicionamento da prefeitura a respeito do problema, mas não recebeu resposta.