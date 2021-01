Câmara será aberta apenas a convidados e imprensa fica de fora da cerimônia de posse de prefeito, vice e vereadores Divulgação - CMI

Por Jupy Junior

Publicado 31/12/2020 17:25 | Atualizado 31/12/2020 17:28

ITAGUAÍ – Sob a justificativa de reduzir o número de pessoas na cerimônia de posse do prefeito, do vice e dos 11 vereadores eleitos no último pleito em virtude da pandemia de coronavírus, a comissão que organiza o evento decidiu vetar o acesso do público e da imprensa à Câmara Legislativa Municipal de Itaguaí (CMI). Apesar da justificativa, cada um dos eleitos a ser empossado – total de 13 – estão autorizados a distribuir três convites que dão acesso ao plenário da Casa. Isto resulta em 39 pessoas, caso todos os convites sejam utilizados. Com mais três funcionários que vão trabalhar no evento, são 42 pessoas no total.

Postagem no Facebook da Câmara confirma veto à imprensa na cerimônia de posse do prefeito, vice e vereadores Reprodução internet - Facebook da CMI

Publicidade

A comissão organizadora é composta por funcionários efetivos da CMI. Noel Pedrosa (PSL), que é presidente até o final do dia 31, disse à reportagem que não tem ingerência sobre a organização do evento.

A Sessão Solene de Posse será transmitida a partir das 17h do dia 1º de janeiro de 2021 pela página oficial da Câmara Municipal de Itaguaí no Facebook ( https://www.facebook.com/CMITAGUAI ) e pela Rádio Câmara Itaguaí ( http://www.camaraitaguai.rj.gov.br/radiocmi/player.php ).

Publicidade

Serão empossados os chefes do Poder Executivo, o prefeito Rubem Ribeiro (Podemos) e seu vice, Valter Almeida (Podemos). No Poder Legislativo serão empossados 11 vereadores: Guilherme Farias (PL), Gil Torres (PSL), Fabinho (PL), Sandro da Hermínio (PP), Fabinho Taciano (PRTB), Julinho (PSC), Haroldo Jesus (PV), Vinicius Alves (Republicanos), Alex Alves (PRTB), Zé Domingos (PTB) e Jocimar do Cartório (PTC).

ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA

Os vereadores irão se reunir logo após a posse para a escolha dos componentes da Mesa Diretora. A eleição acontece por meio de maioria simples de votos e a proclamação do resultado será feita pelo presidente em exercício. A Mesa Diretora recém empossada terá a incumbência de empossar o Prefeito e o vice-prefeito.

A composição da Mesa Diretora é a seguinte: presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários.

Publicidade

A Mesa Diretora é a responsável pelo direcionamento dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara Municipal de Itaguaí. Por ser um órgão colegiado, suas decisões são tomadas pela maioria dos seus membros.



Dentre as atribuições da Mesa Diretora previstas no Regimento Interno, destacam-se a elaboração da proposta orçamentária da Câmara, que deverá ser encaminhada ao Prefeito e incluída na proposta do município; expedir resoluções; apresentar Projetos de Lei dispondo sobre a abertura de créditos suplementares; convocar Sessões Extraordinárias; tomar providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos; encaminhar as contas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro; nomear e exonerar servidores etc.

GIL TORRES É O MAIS COTADO

O DIA perguntou a diversas fontes dentro da Câmara qual é o nome mais forte para a presidência. Gilberto Chediac Leitão Torres (Gil Torres, PSL) foi reeleito vereador com 1.535 votos e é o favorito para ocupar o cargo máximo do Legislativo municipal. Caso seja escolhido presidente, Torres se consagra como um aporte político importante para o governo de Rubem.

Publicidade

Gil Torres (PSL) é o mais cotado para ser o novo presidente da Câmara Legislativa de Itaguaí Reprodução internet - site da CMI

Apesar do favoritismo, Vinícius Alves (Republicanos) não se exclui da disputa pelo cargo. O vereador foi um dos cinco reeleitos para a próxima legislatura, com 892 votos. Ele disse à reportagem que seu nome ainda pode estar no páreo dentro do mesmo espectro político, ou seja, atuar como situação no mandato de Vieira que começa no dia 1º. “Sou mais uma alternativa dentro de um grupo, estamos conversando, nos entendendo. Oposição nunca!”, disse Alves.

Publicidade

Vinícius Alves (Republicanos) acha que seu nome não deve ser descartado da disputa e se coloca inteiramente no campo da situação para colaborar com o governo de Rubem Vieira Divulgação - CMI