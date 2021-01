Prefeito assina o termo de posse e faz discurso com promessas de prosperidade para a cidade Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 01/01/2021 19:04 | Atualizado 01/01/2021 21:15

ITAGUAÍ – Com uma câmera estática e com foco distante da mesa principal do plenário, áudio muito baixo e problemas de transmissão, a sessão solene de posse do prefeito, vice e 11 vereadores transcorreu de forma tranquila e até mesmo rápida no primeiro dia de 2021, apesar do atraso de cerca de meia hora. O vereador José Domingos (PTB), por ser o mais idoso dentre os eleitos, presidiu a Câmara para dar início à votação da Mesa Diretora para a próxima legislatura. Em uma reviravolta política, Haroldo de Jesus (PV) foi eleito presidente, apesar de Gil Torres ter sido mencionado por várias fontes como favorito. Rubem Vieira, em seu discurso, disse que Itaguaí “vai ser a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro, pois vamos trabalhar muito para isso”.

HAROLDO É O NOVO PRESIDENTE

O petebista José Domingos comandou a eleição da Mesa Diretora que confirmou o que já circulava nos bastidores políticos e nas redes sociais na forma de boato: a desidratação de Gil Torres (PSL) como preferido para ocupar a presidência. A chapa 1 na disputa contava com Torres como presidente, Guilherme Kifer Farias (PL) como vice, Fábio Luis Rocha (PL) como segundo vice e Haroldo de Jesus (PV) como primeiro secretário. Houve então o desembarque de Haroldo e de Fábio, que foram compor a segunda chapa. Esta foi vencedora por unanimidade, pois a chapa 1 ficou incompleta.

A Mesa Diretora eleita para os próximos dois anos, então, é a seguinte: Haroldo de Jesus – presidente; Vice-presidente – Vinícius Alves (Republicanos); 2º vice-presidente – Julio Cezar José de Andrade Filho (Julinho, PSC); 3º vice-presidente – José Domingos (PTB); 1º secretário – Fábio Rocha; 2º secretário – Sandro da Hermínio (PP).

Em seu discurso, o presidente Haroldo fez agradecimentos ao prefeito e ao vice Valter Almeida (Podemos) e garantiu que a Câmara estará à disposição do governo executivo para que Itaguaí prospere. Ele comentou também sobre a sua candidatura de certa forma surpreendente: “A presidência não estava nos meus planos, uma reunião é que decidiu pelo meu nome, é um momento único na minha vida parlamentar”. O presidente recém-eleito também lembrou que esteve à frente dos trabalhos de uma das comissões processantes que teve como resultado a cassação do prefeito Carlo Busatto e do seu vice, Abeilard Goulart.

Dirigindo-se ao prefeito Rubem Vieira, ele garantiu: “A câmara está disposta a ajudar no que for preciso. Itaguaí precisa abrir parcerias para crescer cada vez mais, pode ter certeza que o senhor terá 11 vereadores para ajudá-lo. Peço a Deus que ilumine seu caminho. Estaremos aqui para o que o senhor precisar. A Câmara cumprirá seu papel”.

DISCURSO INTERROMPIDO

Logo depois de assinar o livro de posse, o prefeito Rubem Vieira fez um discurso que, devido a problemas técnicos, foi interrompido durante alguns minutos na transmissão feita pela Câmara nas redes sociais. Cabe lembrar que a presença da imprensa foi vetada na cerimônia, apesar de cada eleito ter tido o direito de levar três convidados ao plenário.

Rubem novamente reclamou das fake news e relatou que sua família sofreu com os ataques a ele desferidos durante a campanha eleitoral. Agradeceu aos eleitores, parentes e ao seu vice, Valter Almeida, a quem chamou de “irmão”.

O prefeito também informou sobre investimentos e verbas, além de reiterar a promessa de solução de um problema antigo na cidade: “Já fizemos contato com políticos para conseguir investimentos, vamos tornar uma cidade melhor. Vamos acabar de vez com as enchentes. Conseguimos emendas de mais de 20 milhões nas últimas semanas do ano, conseguimos também para este ano”.

Especificamente sobre metas, ele determinou da seguinte forma: “Vamos mudar a cidade de Itaguaí, vamos fazer uma cidade-modelo, uma potência. Não tenho dúvida que Itaguaí vai ser a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro, pois vamos trabalhar muito para isso”.

Foi no discurso que ele anunciou os vereadores Gil Torres (como líder do governo) e Guilherme Farias (como vice-líder) como interlocutores entre o Executivo e o Legislativo. Logo em seguida, às 18h10, houve a interrupção no sinal.

Quando a transmissão foi retomada, o prefeito ainda discursava e se pôde ouvir: “Vamos fazer Itaguaí voltar a ser grande. Agora somos apenas um, não tem partido tal, concorrente tal. Vamos acabar com todos os problemas. Vou ser o prefeito de todos. Não tem quem trabalhou para o Rubão ou para o outro, seremos 100% Itaguaí. Vamos governar para todos”.