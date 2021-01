Sítio Chaminé é tomado pelas águas da encosta por causa de chuva forte que castiga Itaguaí desde a parte da manhã Reprodução

Por Jupy Junior

Publicado 02/01/2021 18:40 | Atualizado 02/01/2021 18:44

ITAGUAÍ – Mais uma vez o transtorno das enchentes atinge Itaguaí neste sábado (2). Um vídeo enviado por um leitor no Mazomba mostra a força da água que desce das encostas. O Sítio Chaminé, que fica no local, foi invadido pelo volume surpreendente de água. Há relatos de enchente em vários pontos da cidade. Um deles é no Engenho. A rua 40, por exemplo, é um endereço que não se livra do problema.

Além do Mazomba, há relatos de enchentes no bairro Teixeira e em Coroa Grande.

A Defesa Civil de Itaguaí enviou alerta para moradores de várias localidades. A recomendação é que as pessoas fiquem nas suas casas. O órgão enviou a seguinte nota: "A Defesa Civil informa que apesar das fortes chuvas, Itaguaí não apresentou qualquer ocorrência grave até o momento. São observados pontos de alagamento e o estágio é de atenção, pois chove muito na serra e o escoamento é grande para os corpos hídricos da cidade. Um poste caiu na Estrada das Palmeiras e a Light já foi acionada. Em caso de emergência chame a Defesa Civil. Ligue para 199 ou 3781-3519".

Não há informações sobre desabrigados ou quaisquer outras ocorrências.