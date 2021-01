A linha 112B, que não circula mais aos domingos: passageiros têm que buscar alternativas para se deslocar ao Rio de Janeiro nesse dia Reprodução internet - site Ônibus Brasil

Por Jupy Junior

Publicado 05/01/2021 18:20 | Atualizado 05/01/2021 20:27

ITAGUAÍ – A linha 112B, que liga Itaguaí à Central do Brasil, no Centro da capital do Rio de Janeiro, não funciona mais aos domingos e isto tem gerado revolta na população que precisa se deslocar para o município vizinho. Protestos pipocam nas redes sociais, mas, de acordo com informações do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro), nenhuma reclamação sobre o assunto foi registrada no órgão.

Flávia Neves, de 40 anos, moradora do bairro Jardim América, estava indignada com a supressão da linha aos domingos. Ela precisou do transporte público para ir até a rodoviária Novo Rio, mas esperou em vão. A solução foi ir de Uber até Santa Cruz e pegar outra condução, o que ficou, é claro, mais caro. “Minha filha estuda em Niterói, e se quiser vir para cá no domingo, não pode, porque não tem ônibus direto para cá”, reclamou.

Publicidade

O Detro enviou nota sobre ao assunto que diz o seguinte: “Conforme análise da área técnica, desde dezembro, as viagens aos domingos da linha 112B Itaguaí – Central foram suprimidas, em função da pouca demanda”.

Falta de passageiros, portanto, é o motivo alegado para a interrupção da linha aos domingos.

Publicidade

O Detro informa que, nesse caso, a opção é “utilizar as linhas 458S Campo Grande x Itaguaí (via Av. Brasil/BR-101), 570P Itaguaí x Marechal Hermes, 442L Itaguaí x Coelho Neto, 573P Itaguaí x Campo Grande e Barra da Tijuca x Itaguaí, prosseguindo até a Central por ônibus municipais, trens ou metrô”. A assessoria do órgão ressalta que a integração pode ser feita com o Bilhete Único Intermunicipal, pelo valor de R$ 8,55.

VANS TAMBÉM SÃO OPÇÃO

Vans que funcionam de forma legalizada também podem ser outra opção para quem precisa se deslocar. As vans partem da rua Nadir Antunes Ramalho, ao lado do hospital de campanha de Itaguaí. O ponto final dessa linha, na capital, fica atrás do Rio Imagem, em frente à Central do Brasil.

Publicidade