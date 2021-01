Da esquerda para a direita: Procurador Geral - Victor Rosa; Fabinho Taciano; Haroldo de Jesus; José Domingos; o presidente da Alerj, André Ceciliano; Fabinho, Sandro da Hermínio e Julinho. Divulgação - CMI

Por Jupy Junior

Publicado 05/01/2021 22:37

ITAGUAÍ - Os vereadores Fabinho Taciano (PRTB), Haroldo de Jesus (PV), José Domingos (PTB), Fabinho (PL), Sandro da Hermínio (PP) e Julinho (PSC) encontraram-se na manhã desta terça-feira (5) com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT). O presidente da Câmara Legislativa de Itaguaí (CMI), Haroldo de Jesus, disse que Ceciliano convidou os vereadores porque desejava conhecer a Mesa Diretora recém-eleita para os próximos dois anos. Segundo ele, o presidente da Assembleia elogiou a independência do legislativo de Itaguaí e se colocou à disposição para ajudar o município no desenvolvimento de projetos, emendas e parcerias com a Alerj.

Depois de uma eleição no dia 1º de janeiro que representou uma reviravolta política no cenário que dava como certa a eleição de Gil Torres (PSL) para a presidência, a composição da Mesa Diretora da Câmara de Itaguaí é a seguinte: Haroldo de Jesus (PV) – presidente; Vinícius Alves (Republicanos) - vice-presidente; Julio Cezar José de Andrade Filho (Julinho, PSC) – 2º vice-presidente; José Domingos (PTB) – 3º vice-presidente; Fábio Rocha (PL) - 1º secretário e Sandro da Hermínio (PP) - 2º secretário.

Além dos vereadores que compõe a Mesa e do vereador Fabinho Taciano, o Procurador-geral da Câmara, Victor Rosa, também integrou a comitiva.

“Foi muito gratificante e agregador conversar e ter essa troca de conhecimentos. Estou honrado em representar meu município e buscar melhorias para a nossa cidade. Iremos fortalecer a atuação fiscalizadora do Poder Legislativo e espero que possamos ajudar Itaguaí a se desenvolver cada vez mais”, disse o presidente Haroldo, que completou, em nome dos parlamentares que compõe a Mesa: “Para nós foi uma honra atender ao convite”.