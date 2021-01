Prédio da Câmara deve passar por reformas, mas empresas interessadas em prestar serviço devem preencher e entregar formulário Divulgação - CMI

Por Jupy Junior

Publicado 11/01/2021 17:30 | Atualizado 11/01/2021 17:47

Câmara Municipal de Itaguaí (CMI) pelo presidente Haroldo Jesus (PV), o movimento é de cadastramento ou renovação de cadastro para empresas que pretendem prestar serviços à Casa de Leis. Para tanto, a CMI fez um chamamento no seu site (licitações. ITAGUAÍ – Com a nova legislatura e com o anúncio de muitas providências a serem tomadas na(CMI) pelo presidente Haroldo Jesus (PV), o movimento é deou renovação de cadastro paraque pretendem prestar serviços à Casa de Leis. Para tanto, a CMI fez um chamamento no seu site ( https://www.camaraitaguai.rj.gov.br/index.php/banner/2284-chamamento-publico-para-registro-cadastral-2 ) para quem estiver interessado em participar de

Em entrevista a O DIA , o presidente disse que vai reformar o prédio onde fica a sede do legislativo e mencionou diretamente pisos e cisternas, mas é razoável supor que haverá mais obras. Haroldo disse na entrevista: “o prédio está caindo aos pedaços”.

No mesmo link acima os responsáveis pelas empresas que queiram participar dos certames podem acessar um formulário de preenchimento que, uma vez preenchido, deverá ser protocolado na Câmara. No formulário há informações sobre a relação de documentos que devem ser apresentados.

Também se deve pensar que as licitações não vão envolver somente obras, mas outros tipos de serviço. A contratação de equipe de segurança, por exemplo, é um processo licitatório que o presidente confirmou na mesma entrevista.

A nota publicada no site da CMI é a seguinte: “Em atendimento ao disposto na Lei 8.666/1993, em seu artigo 34 § 1º, através do presente ato, estamos realizando o chamamento público para atualização do registro cadastral das empresas, bem como convocação para o ingresso de novos interessados, para fins de habilitação à participação nas licitações a serem realizadas por esta Administração”.