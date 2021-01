Antônio Carlos dos Santos assume na Ordem Pública e Limpeza Urbana de Itaguaí Divulgação

Por Jupy Junior

Publicado 21/01/2021 13:45

ITAGUAÍ – Mais uma mudança no secretariado municipal aconteceu. Desta vez, na secretaria de Ordem Pública e Limpeza Urbana: sai a interina Elisa Giovanna dos Santos Martins Dias (secretária de Obras e Urbanismo) e entra Antônio Carlos dos Santos. Apesar da alteração de titular da pasta constar do Jornal Oficial da cidade desde o dia 14 de janeiro (edição 894), a prefeitura não convocou coletiva de imprensa para anunciar o novo secretário nem publicou na sua página de Facebook ou no site oficial. As outras mudanças no secretariado também não foram divulgadas. Contudo, a página de Facebook “Guia Itaguaí” publicou a novidade na quarta-feira (20).

Segundo informações publicadas no site do Sindicato dos Servidores do Departamento da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro (SSDPF/RJ), Antonio Carlos dos Santos (56 anos), aposentou-se pela PF em 2017, tendo sido agente por 29 anos. Ele foi presidente do Detran até 16 de abril de 2020 e subsecretário de Ações Estratégicas da Casa Civil do governo do Estado do Rio de Janeiro. Neste último cargo, esteve à frente das operações Segurança Presente, Lei Seca e Marcha pela Cidadania e Ordem.