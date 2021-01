Por Jupy Junior

Publicado 06/01/2021 18:12 | Atualizado 06/01/2021 19:00

ITAGUAÍ – O Jornal Oficial de terça-feira (5) trouxe importantes mudanças no governo de Rubem Vieira (Podemos), que até o dia 31 de dezembro cumpria mandato-tampão, ainda em decorrência da cassação de Carlo Busatto Junior e Abeilard Goulart. Desde o dia 1º de janeiro, portanto, Vieira cumpre mandato pelo qual foi eleito com 11.341 votos (17,72% do eleitorado). Em live transmitida por um pool de blogs e páginas de Facebook no dia 26 de dezembro do ano passado (leia clicando aqui ), Rubem anunciou que faria mudanças no secretariado. Na ocasião, ele disse que esperava liberação de funcionários do estado ou cedidos a outras prefeituras, sem, contudo, especificar que pessoas ele aguardava para quais cargos.