Audições vão selecionar 20 crianças ou adolescentes para compor um coral na cidade e produzir encantamento Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 22/01/2021 23:37 | Atualizado 23/01/2021 00:01

ITAGUAÍ – Para além do importante trabalho de levar de forma itinerante música clássica e aprendizado de instrumentos musicais aos bairros da cidade, a Orquestra Jovem de Itaguaí (ORJI) investe em uma nova empreitada: a criação de um coral jovem na cidade. Os integrantes serão selecionados em uma audição que vai ocorrer na segunda-feira (25), na sede do projeto, na Paróquia São Francisco Xavier. A ideia é resgatar os encontros de vozes que sempre foram tradicionais na cidade e dinamizar a cultura musical local.

COMO VAI SER A AUDIÇÃO

Crianças e adolescentes de até 18 anos que queiram fazer parte do coral deverão ensaiar bastante uma música e comparecer à Paróquia São Francisco na segunda-feira (25), nos horários de 9h às 12h ou 14h às 17h. Durante a audição, deve demonstrar o seu talento. A ORJI vai selecionar 20 jovens, que serão informados do resultado na quarta-feira (27). Além do aprendizado musical e do prazer de fazer parte de uma bela tradição, os escolhidos serão contemplados com uma cesta básica mensal para ajudar em casa.

Publicidade

Adriano Souza - regente, diretor artístico e professor do projeto - conta que o repertório do coral transitará entre a música popular brasileira e terá por referência corais como One Voice, devido à alta recomendação em coro juvenil no mundo inteiro. O maestro ressalta a importância desse tipo de movimento musical para a cidade: “Itaguaí é reconhecida como um lugar de talentos musicais. Então, nada mais natural que a Orquestra Jovem trabalhe no resgate dessa cultura. A ideia é tornar o coral uma manifestação para que crianças e adolescentes exercitem os seus talentos e, quem sabe, lançá-los para o mundo”.

Souza conta ainda que a Orquestra Jovem e o coral devem caminhar juntos, e que a meta é ter uma sinfônica na cidade para criar uma temporada de apresentações, com óperas, inclusive. Embora a meta ainda pareça um tanto distante, Adriano não esmorece: “Tudo precisa ser plantado e iniciado em algum momento, e a principal função da Orquestra Jovem é ser uma semente no cenário musical”, explica ele.

Publicidade

ÔNIBUS MUSICAL

O projeto da ORJI oferece de graça em Itaguaí aulas de violino e violoncelo por meio de um ônibus itinerante que visita vários bairros da cidade. Com a pandemia, a orquestra assumiu um papel mais social ao buscar parceiros e se mobilizar em rede, para não só fazer música como também agir dentro das comunidades. Mais do que música, o projeto aproxima patrocinadores que doam bolsa de estudos e, assim, contribui também na luta contra a desigualdade social que, a exemplo de outros municípios, também atinge Itaguaí.