O professor Erick Cosme e Izabela de Paula durante a audição: ela foi aprovada e agora faz parte do Coral da Orquestra Jovem de Itaguaí Divulgação - Orji

Por Jupy Junior

Publicado 27/01/2021 18:21 | Atualizado 27/01/2021 18:26

ITAGUAÍ – A Orquestra Jovem de Itaguaí (Orji) concluiu as audições para o coral que vai manter na cidade. O evento foi na segunda-feira (25), na Paróquia São Francisco Xavier, no centro. Os professores Erick Cosme e Arthur Figueiredo participaram da seleção dos jovens até 18 anos que vão compor o conjunto. Segundo o criador da Orquestra e do projeto, maestro Adriano Souza, o objetivo do coral é manter uma tradição cultural de corais de excelência na região e ao mesmo tempo desenvolver uma pauta social, na medida em que os componentes vão receber uma cesta básica todo mês.

Souza conta que o repertório do coral transitará entre a música popular brasileira e terá por referência corais como One Voice, devido à alta recomendação em coro juvenil no mundo inteiro. O maestro ressalta a importância desse tipo de movimento musical para a cidade: “Itaguaí é reconhecida como um lugar de talentos musicais. Então, nada mais natural que a Orquestra Jovem trabalhe no resgate dessa cultura. A ideia é tornar o coral uma manifestação para que crianças e adolescentes exercitem os seus talentos e, quem sabe, lançá-los para o mundo”.

Publicidade

Conforme havia sido prometido, o resultado das audições foi divulgado nesta quarta-feira (27), mas houve uma surpresa: sete candidatos a mais, além dos 20 previstos, foram aprovados. Como alguns alunos de violino que se candidataram foram aprovados, e eles já contam com bolsas, surgiu então a chance de aprovar mais gente. Foi o que aconteceu. A procura pelas vagas foi grande: 35 inscritos. A seguir, a lista com os aprovados:

Com bolsa imediata:

Publicidade

• Thávine Oliveira

• Thalita Chaino

• Sara da Silva Ferreira

• Aline Cristina

• Milena Gervásio

• Isabela de Paula

• Juan Delgado

• Isabel de Oliveira

• Julía Conceição

• Brenda Beatriz

• Lívia Pinheiros

• Asáfe Martins

• Jennyfer Thalia

• Ana Luíza Martins

• Isabelly Conceição

• Victória Rangel

• Isabel Fernandes

• Sthefany Zacarias

• Miguel M. C. Deus

• Maria Clara

Sem bolsa imediata:

Publicidade

•Anna Beatriz

• Gabriela Miranda

• Mayra de Oliveira

• Vitória Regina (Bolsa Cordas)

• Izabela Santana (Bolsa Cordas)

• Priscila de Paula da Costa

• Adriane Betzel Silva Gomes



Os ensaios do Coral da Orquestra Jovem de Itaguaí começam na próxima semana.