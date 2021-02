Veículo Fox, de cor cinza, foi apreendido pela PRF após verificação de documentação e comparação com informações do sistema Divulgação - PRF Itaguaí

Por Jupy Junior

Publicado 14/02/2021 16:38

ITAGUAÍ – Neste domingo (14), às 11h, durante fiscalização no km 399 da BR 101, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve sua atenção voltada para o automóvel Volkswagen/FOX, com placa LTD9D87. Em seguida, ao pedir a parada do veículo, os policiais realizaram a abordagem e solicitaram a documentação ao motorista A. S. L. A equipe da PRF observou que as informações constantes na documentação não eram condizentes com as informações do sistema.

Dessa forma, equipe procedeu à fiscalização dos elementos identificadores do veículo. Resultado: foi constatado que na verdade se tratava do veículo de mesma marca/modelo de placa LML2946 com registro de roubo datado de 07/10/2018, conforme Registro de Ocorrência número 0276499/2018 da 27ª DP (Vicente de Carvalho).