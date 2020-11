Um total de aproximadamente 770 urnas serão distribuídas no Noroeste Fluminense. Lili Bustilho

As urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições 2020 em Itaperuna e mais 11 municípios do Noroeste Fluminense estão sendo preparadas para o próximo dia 15 de novembro. Esse procedimento teve início na manhã desta sexta-feira, 06, na sede da 107ª Zona Eleitoral, no Centro de Itaperuna. A previsão é que os trabalhos terminem por voltas das 17 horas.



Um total de aproximadamente 770 urnas estão sendo identificadas e passam pelo processo de inseminação que é a instalação dos programas nas urnas eletrônicas, com os nomes, números e fotos de candidatos, dados dos partidos e coligações e a ordem de votação. O procedimento também inclui a inserção de informações dos eleitores de cada seção eleitoral.

Participam desse trabalho 27 técnicos de urnas responsáveis por testar os equipamentos e inserir informações dos candidatos a prefeito e vereadores das suas respectivas seções nos municípios de Santo Antônio de Pádua; Aperibé; Natividade; Varre-Sai; Porciúncula; Bom Jesus do Itabapoana; Cambuci; Itaocara; Itaperuna; São José de Ubá; Laje do Muriaé e Miracema.



Ao término, os equipamentos voltam às caixas com nome e número da seção para onde serão enviadas e permanecem na sede do Judiciário de Itaperuna até a próxima semana quando serão transportadas as respectivas zonas eleitorais.



O juiz eleitoral de Itaperuna, Dr. Maurício dos Santos Garcia, e o promotor de justiça eleitoral , Dr. Matheus Gabriel dos Reis Rezende, participam do procedimento de inserção dos dados que visa garantir a segurança durante todo o andamento da inseminação das urnas.