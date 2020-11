As encomendas estavam endereçadas a dois dos detentos do presídio de Itaperuna internet

Por O Dia

Agentes do presídio Diomedes Vinhosa Muniz, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, durante vistoria de rotina interceptaram 60 buchas de maconha que chegaram à unidade através do serviço de SEDEX dos Correios.



As encomendas estavam endereçadas a dois dos detentos e foram postadas com os nomes de familiares nas cidades do Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes. Os homens, sendo um de 27 e o outro 32 anos, foram autuados em flagrante na 143ª DP e vão a responder a mais este processo por tráfico de drogas.